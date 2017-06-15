معارك كر وفر في نهم وحرب شوارع بتعز

صنعاء، عدن (الاتحاد)

شنت قوات الشرعية في اليمن، أمس، هجمات جديدة على ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في بلدة نهم القريبة من العاصمة صنعاء، فيما استمرت المعارك الشرسة بين الطرفين في تعز ثالث مدن البلاد.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية: «إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية شنت هجمات متزامنة على المليشيات الانقلابية في مناطق المدفون والقتب والصافح وسط نهم التي تبعد 40 كيلومتراً عن شمال شرق صنعاء»، مشيرة إلى أن معارك عنيفة اندلعت إثر الهجمات المباغتة للقوات الحكومية، وخلفت قتلى وجرحى من الجانبين.

وذكر موقع الجيش اليمني على شبكة الإنترنت، أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح خلال المواجهات التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، لافتاً إلى أن قوات الجيش قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع للانقلابيين في المدفون، ومنطقتي بني بارق ومسورة جنوب غرب نهم.

وشنت القوات الحكومية مدعومة بغطاء جوي من التحالف العربي هجوماً على مواقع للمليشيات في وادي ربيعة شرق بلدة صرواح غرب محافظة مأرب.