بن حويرب: المعلومات والمعرفة إحدى دعائم التقدم

عمر الأحمد (أبوظبي)
أكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على أهمية المعلومات والمعرفة كإحدى الدعائم الرئيسة لتقدم الأمم ونهضتها، ومصدر مهم لازدهار وتنمية المجتمع. جاء ذلك في جلسة حوارية استضافتها خيمة سكاي نيوز عربية الرمضانية تحت عنوان «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إنجازات وإسهامات».
واستضافت الجلسة، التي أدارها جرير دبابنة، المذيع ومقدم البرامج في سكاي نيوز عربية، كل من جمال بن حويرب، الدكتور هاني تركي، مدير مشروع المعرفة العربي ورئيس المستشارين التقنيين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور خالد واصف الوزني، مستشار استراتيجية المعرفة في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
|
|
ومن جانبه، أفاد الدكتور هاني تركي أن مؤشر القراءة الذي جاءت نتائجه بناءً على استبيان شمل 22 دولة عربية، وشاركَ فيه أكثر من 148 ألف شخص، ومن جميع الفئات، أظهر أن متوسط عدد ساعات القراءة سنوياً لدى الإنسان العربي يصل إلى 35 ساعة، بواقع 15 ساعة للكتب في مجال الدراسة أو العمل، و20 ساعة خارج مجال الدراسة أو العمل. فيما تستغرق القراءة الورقية 16 ساعة سنوياً، والقراءة الإلكترونيَة 19 ساعة.
وأشار الدكتور خالد واصف الوزني، إلى الخصوصية التي تتميز بها المنطقة العربية، بصفتها المنطقة الوحيدة في العالم التي يشكل الشباب ما نسبته 70%، مما يتوجب على المؤسسات أن تسعى إلى تعزيز العلم والمعرفة وتوزيعها ضمن قطاعات تدعم مسيرة الشباب المهنية والتثقيفية والتربوية.