«الأرصاد» : فرصة تشكل الضباب مستمرة حتى صباح غد

هالة الخياط (أبوظبي)

انخفضت الرؤية الأفقية أمس بفعل تشكل الضباب إلى أقل من 50 متراً، حيث شهدت معظم مناطق الدولة تشكل الضباب والضباب الخفيف، بينما أكد المركز الوطني للأرصاد أن فرصة تشكل الضباب مستمرة على كافة المناطق حتى غداً، حيث تنحسر أماكن تشكله صباح الخميس.

واستمر أمس تشكل الضباب لأكثر من 12 ساعة، حيث ساد المناطق الداخلية حتى الساعة الحادية عشرة ظهراً، وكان الطقس أمس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وازدادت الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية وكان البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي بوحه عام ومغبراً أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام على المناطق المكشوفة، ونشطة إلى قوية على الخليج العربي.

وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع استمرار فرصة تشكل الضباب الخفيف، بينما يكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ويصل ارتفاع الموج إلى 8 أقدام في العمق، ومتوسط الموج قد يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية من صباح اليوم على البحر وتمتد تدريجياً على باقي مناطق الدولة بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم في الساعة على البحر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي بوحه عام ومغبراً أحياناً مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام على المناطق المكشوفة، ونشطة إلى قوية على الخليج العربي.

وتوقع المركز أن تنحسر أماكن تشكل الضباب والضباب الخفيف وتقل فرص تشكله خاصة صباح غداً والخميس، وتظل الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تخف تدريجياً من بعد ظهر غد، لتصبح خفيفة إلى معتدلة السرعة على اليابسة وتتحول إلى شرقية وشمالية شرقية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم تصل إلى 40 كم/&rlm&rlmس على البحر نهار الأربعاء، مما يؤدي إلى اضطراب البحر الذي يصبح خفيفاً إلى متوسط الموج ليل الأربعاء في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.