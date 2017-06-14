«الدفاع المدني» بطل مهرجان الظفرة بمدينة زايد

الظفرة (الاتحاد)

حصد «الدفاع المدني» لقب مهرجان الظفرة الرمضاني لكرة القدم في مدينة زايد، بفوزه في النهائي على الظفرة 2-1 بعد مواجهة مثيرة حبست الأنفاس وسط الجماهير التي حرصت على متابعة اليوم الختامي.

وتوج سالم المزروعي، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وخميس المزروعي عضو اللجنة المنظمة، الدفاع المدني بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق الظفرة صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية وفريق قناص صاحب المركز الثالث بالميداليات البرونزية، كما تم تكريم حكام البطولة واللجان المنظمة.

وأشاد سالم أحمد المزروعي بالتنظيم الجيد في مدينة زايد وبقية المراكز، مؤكداً حرص مجلس إدارة نادي الظفرة على إقامة فعاليات مهرجانه الرمضاني سنوياً، وعبر عن تقديرهم لدعم واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي، فضلاً عن الدور المؤثر في النجاح من صالح بن جذلان المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة وعيسى سيف المزروعي، رئيس شركة الظفرة لألعاب الرياضية.

وشهد مركز نادي الظفرة بمدينة السلع تتويج فريق فرسان الغربية بلقب كأس كرة القدم ضمن المهرجان الرمضاني، وتوج محمد خميس المنصوري مدير مستشفى السلع، وعلي حسن الحمادي مدير مركز النادي، اللاعبين بالميداليات الذهبية، إلى جانب تقليد الميداليات الفضية لفريق الذهبي، وإيطاليا بالميداليات البرونزية، كما توج المنصوري فريق الطرفاء بكأس الكرة الطائرة والميداليات الذهبية، إلى جانب تقليد فريق الظفرة بالميداليات الفضية، وفريق السلع بالبرونزية.