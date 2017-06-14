«التربية الرياضية» يحلق بلقب الدراجات

أبوظبي (وام)

توج مروان البلوشي، وبدر البلوشي، من مركز التربية الرياضية الشرطية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركزين الأول والثاني لسباق 30 كيلومتراً للمحترفين في بطولة القائد العام لشرطة أبوظبي الرمضانية لسباق الدراجات الهوائية، والتي أقيمت برعاية معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، ونظمتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في مضمار الوثبة لسباق الدراجات الهوائية، بمشاركة 150 من ضباط ومنتسبي شرطة أبوظبي، ونال المركز الثالث فيصل الشحي من مديرية شرطة الظفرة. وفي سباق الهواة لمسافة 16 كيلومتراً، شارك العميد خليفة بطي الشامسي نائب مدير قطاع المالية والخدمات رئيس اللجنة العليا الرياضية في القيادة العام لشرطة أبوظبي وجمع من الضباط.

وفاز في منافسات هذا السباق بالمركز الأول سعيد بلال سعيد مبارك، من إدارة ق 7، ونال المركز الثاني بلال فاضل سالم الحارثي، من إدارة أمن المنافذ، وبالمركز الثالث عبدالرحمن الحربي، من إدارة التحريات مركز بني ياس.

وفي ختام البطولة، تم تكريم المقدم علي شنين، والطفلين سلطان سليمان الحمادي، ومحمد الحمادي، وقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي درعها إلى مجلس أبوظبي الرياضي لإسهامه في إنجاح البطولة.

وأثنى العميد خليفة بطي الشامسي، خلال تكريمه الفائزين، على الروح الرياضية العالية التي تميز بها المتسابقين، لافتاً إلى أهمية السباقات الرياضية في تعزيز جسور التواصل بين المنتسبين مؤكداً أن الرياضة بأنواعها كافة لها مردود إيجابي وصحي مما يساعد على الحياة بشكل أفضل صحيا.

من جهته، أكد العقيد محمد علي المهيري مدير مركز التربية الرياضية الشرطية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي أهمية دور الرياضة في رفع اللياقة البدنية، وتعزيز التفكير الإيجابي، وتخفيف الإجهاد النفسي، وتقليل الضغوط.