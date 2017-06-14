ثلاثي «جولف مينا» يتألق في «جوهانسبيرج»

جوهانسبيرج (الاتحاد)

تألق نجوم الجولف في دول مينا، في اليوم الأول لمنافسات بطولة جوهانسبيرج سيتي ماسترز، ثانية البطولات التي توجد فيها الجولة في جنوب أفريقيا الموسم الحالي بالتعاون مع جولة صن شاين تور.

وتعتبر جولة الجولف في دول مينا، إحدى المبادرات الإماراتية الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف، والمعتمدة من الهيئات الدولية لرياضة الجولف، وتقدم للاعبيها المجال للتنافس في العديد من البطولات على مستوى المنطقة والعالم. وحقق ثلاثي «جولف مينا» الإنجليز جايمي إلسون، وإيدي هولند، وجيف إنجليس، 4 ضربات تحت المعدل بمجموع 68 ضربة في الجولة الأولى، ليوجدوا بالمرتبة الرابعة بفارق ضربتين عن المتصدر الجنوب أفريقي جاكين هيس.

وحقق الإنجليزي كريج هنتون، بطل «جولف مينا» العام الماضي، 70 ضربة بواقع ضربتين تحت المعدل، ليتساوى مع زميليه الإنجليزي كريج كيسويتر والسويدي فريدريك فروم، وجاء خلفهم الإنجليزي سكوت كامبل بفارق ضربة واحدة، ثم الإنجليزي لوك جوي بفارق ضربتين بواقع 72 ضربة.

وتصدر البرازيلي تياجو لوبو، المقيم في دبي، ترتيب فئة الهواة محققاً 73 ضربة، بواقع ضربة واحدة فوق المعدل، بفارق ضربتين عن الإنجليزي سام هوبداي، ثم الجنوب أفريقي إيفانكا فوكيا بمجموع 76 ضربة.

وحصدت المبادرة الإماراتية نجاحاً مميزاً في محطتها الأولى في جنوب أفريقيا هذا الموسم بختام بطولة «ساوث تو إيست تشالينج» الأسبوع الماضي، وتواصل حالياً فعاليتها بالبطولة الثانية، وهي بطولة جوهانسبيرج سيتي ماسترز بمشاركة أكثر من 100 لاعب، ثم ستكون البطولة الثالثة الأسبوع المقبل، وهي بطولة «ذا رور».

وستتوقف فعاليات جولة جولف مينا خلال فترة الصيف الحالي، على أن تستأنف في سبتمبر المقبل، مع الإعلان عن الجزء الثاني من روزنامة الموسم الحالي التي ستقام فيها البطولات في الإمارات، وعدد من الدول العربية، بعدما شهد النصف الأول من الموسم الماضي إقامة بطولات في رأس الخيمة والمغرب وتايلاند وغيرها.