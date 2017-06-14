ثلاثي «جولف مينا» يتألق في «جوهانسبيرج»

جوهانسبيرج (الاتحاد)
تألق نجوم الجولف في دول مينا، في اليوم الأول لمنافسات بطولة جوهانسبيرج سيتي ماسترز، ثانية البطولات التي توجد فيها الجولة في جنوب أفريقيا الموسم الحالي بالتعاون مع جولة صن شاين تور.
وتعتبر جولة الجولف في دول مينا، إحدى المبادرات الإماراتية الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف، والمعتمدة من الهيئات الدولية لرياضة الجولف، وتقدم للاعبيها المجال للتنافس في العديد من البطولات على مستوى المنطقة والعالم. وحقق ثلاثي «جولف مينا» الإنجليز جايمي إلسون، وإيدي هولند، وجيف إنجليس، 4 ضربات تحت المعدل بمجموع 68 ضربة في الجولة الأولى، ليوجدوا بالمرتبة الرابعة بفارق ضربتين عن المتصدر الجنوب أفريقي جاكين هيس.
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وتصدر البرازيلي تياجو لوبو، المقيم في دبي، ترتيب فئة الهواة محققاً 73 ضربة، بواقع ضربة واحدة فوق المعدل، بفارق ضربتين عن الإنجليزي سام هوبداي، ثم الجنوب أفريقي إيفانكا فوكيا بمجموع 76 ضربة.
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وستتوقف فعاليات جولة جولف مينا خلال فترة الصيف الحالي، على أن تستأنف في سبتمبر المقبل، مع الإعلان عن الجزء الثاني من روزنامة الموسم الحالي التي ستقام فيها البطولات في الإمارات، وعدد من الدول العربية، بعدما شهد النصف الأول من الموسم الماضي إقامة بطولات في رأس الخيمة والمغرب وتايلاند وغيرها.