القوس والسهم في ضيافة «صالة صلاح الدين»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تنطلق اليوم الجولة الثانية من بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم وتستضيفها صالة صلاح الدين الرياضية في دبي، وهي واحدة من أهم البطولات التي تنظمها جمعية القوس والسهم بالدولة، وهي الثالثة من حيث المشاركة والمستوى الفني على المستوى الخليجي.

وقال اللواء ناصر الخريباني رئيس الجمعية، إن الجمعية تولي هذه البطولة اهتماماً كبيراً، باعتبارها واحدة من أقوى البطولات المحلية، خصوصاً أنها تسهم في توفير أجواء تنافسية مميزة، وتحفز رماة الدولة لتقديم أفضل مستوى، وتوفر لهم فرص الاحتكاك لرفع المستوى بما ينعكس عليهم في المشاركات الخارجية ضمن عناصر المنتخبات. وأضاف: لدينا خطة لزيادة عدد البطولات المحلية بهدف نشر اللعبة وتشجيع الواعدين على الإقبال لممارسة هذه الرياضة المهمة التي ترتبط بعادات شعبنا وتقاليده وتراثه وتاريخه، وتعزز قيم التركيز والصبر والذكاء والحكمة لدى كل ممارسيها، ولا سيما أن لدينا استراتيجية لتطويرها والوصول بها إلى مستوى مميز إقليمياً وقارياً. من جهته، قال فيصل القاسم الأمين العام للجمعية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن عشاق اللعبة ينتظرون البطولة منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن كل الترتيبات اتخذت لإقامتها على مدار يومين، وستقام العديد من الفعاليات الرمضانية على هامشها لتوفير عناصر الإثارة وجذب الجماهير لمتابعتها، وإتاحة الفرص أمام الجميع لقضاء أوقات مميزة في الحدث، وتوجه بالشكر إلى القائمين على صالة صلاح الدين وفروا كل عناصر الدعم اللوجستي لإنجاح الحدث.

وأضاف: التنظيم تم الإعداد له بمعايير دولية، وهذه هي المرة الأولى التي ننظم فيها إحدى مراحل كأس الإمارات للقوس والسهم في شهر رمضان المبارك، وكان القصد من ذلك إضفاء شيء من المتعة والحيوية لرماة القوس والسهم من خلال إقامة فعالية لممارسة اللعبة في الشهر المبارك.

وتابع: على الهامش البطولة ستقام فعاليات مصاحبة حيث تشارك هيئة دبي للثقافة والفنون من خلال إقامة ركن تراثي لبعض الحرفيين من أجل عرض بعض الأعمال التي تعكس تراث وتاريخ الدولة في هذا الركن.

وأوضح: «منتخبنا يتطور بشكل واضح، وهناك تغيرات كبيرة طالت الجهاز الفني والإداري في الفترة الماضية بهدف رفع المستوى الفني للعبة في قادم الأيام، وهناك جهود كبيرة تبذل للوصول إلى المستوى المطلوب، وهو وصولنا إلى الألعاب الأولمبية.