«المهندس» يقود جوما لبرونزية «مكتوم بن راشد»

وليد فاروق (دبي)

حصد فريق جوما المركز الثالث والميداليات البرونزية في بطولة «مكتوم بن راشد» لسباعيات الكرة المقامة تحت رعاية لشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وذلك بعد تغلبه على فريق محمد علي 3-2 في مباراة تحديد المركز الثالث والتي جمعت بينهما أمس الأول، على ملعب نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود وقاد جوما ماجد حسن لاعب الأهلي والمنتخب الوطني «المهندس»، وحصل جوما على مكافأة قدرها 50 ألف درهم جائزة المركز الثالث علاوة على الميداليات البرونزية.

وافتتح جوما التسجيل في الدقيقة التاسعة عبر سالم حسن، قبل أن يعزز زميله محمد مال الله، بالهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 16، إلا أن الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول شهدت تقليص فريق محمد علي النتيجة عبر هدف مهاجمه ماهر جاسم.

وفي شوطها الثاني أدرك فريق محمد علي التعادل في الدقيقة 34 بهدف حمل توقيع سعود سيف، وخطف جوما الفوز في الدقيقة الأخيرة عبر مهاجمه علي غلوم.

من جانبه أعرب عبد الرحيم الطيب، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ليدر سبورت، عن سعادته، بفوز فريقه جوما بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، مؤكداً أنه كان حريص على المشاركة بفريقين «ليدر سبورت» و«جوما» في هذه البطولة التي تحمل اسماً غالياً المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رحمه الله.

وأضاف: البطولة تزداد قوة عاماً بعد عام، وتحرص جميع الشركات الوطنية والخاصة على المشاركة فيها، حيث تجمع أفضل نجوم كرة القدم على أندية الدولة، في فعالية رمضانية تعد الأفضل على مستوى الدولة.

أما ماجد حسن مدرب فريق جوما فقد أعرب عن سعادته بالفوز بالمركز الثالث في أول مشاركة له في البطولة، مؤكداً أن هدفه من خلال مشاركته كانت تتمثل في الوصول إلى الدور نصف النهائي نتيجة معرفته بصعوبة المنافسة مع فرق لها باع طويل من المشاركة في هذه البطولة، علاوة على خبرة اللاعبين الذين يشاركون في البطولة عكس لاعبي فريقه الذين يلعبون معاً للمرة الأولى لكنهم أصحاب قدرات عالية مكنتهم من الحصول على المركز الثالث.