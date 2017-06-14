جلفار: «العمومية الطارئة» مرفوضة وأبوابنا مفتوحة

رضا سليم (دبي)

أصدر اتحاد اليد برئاسة محمد عبدالكريم جلفار، بياناً للرد على كل ما أثير خلال الفترة الماضية وخروج بعض الأندية ببيانات ضد الاتحاد، وآخرها عبر عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية.

وأكد جلفار، في البيان أن الاتحاد رد رسمياً على نادي النصر في الاحتجاج الذي تقدم به على العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات على لاعبيه في أحداث مباراة فريقه أمام الشعب في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وجاء ردنا في 22 مايو الماضي، وأكدنا فيه أن لجنة المسابقات اتخذت قرار العقوبات بعد دراسة أحداث المباراة من خلال تقرير الحكام والمراقب والاستعانة بشريط المباراة، كما قمنا بالرد على النصر فيما يتعلق بنزول الأمين العام للاتحاد إلى أرض الملعب أثناء الأحداث المؤسفة، فهو أمر قانوني، حيث يجوز لأي عضو من أعضاء الاتحاد أن يوجد في الصالة متى احتاج الأمر ذلك، كما أنه لم يتدخل من بعيد أو قريب بسحب بطاقات اللاعبين، وكان وجوده مطلوباً للتهدئة وإنهاء المشكلة.

وأضاف: نرفض المساس بمجلس إدارة الاتحاد سواء أكان الرئيس أو الأعضاء أو أي من المنتسبين للعبة؛ نظراً لأن مجلس الإدارة بالكامل يتعامل بشفافية ونزاهة وحيادية مع كل الأندية ولا نقبل من بعيد أو قريب مثل هذه الاتهامات.

وتابع: جميع العقوبات التي تصدر ضد لاعبين أو مدربين أو إداريين لا يتم اتخاذها بشكل عشوائي ولا اجتهادي، بل هناك قوانين ولوائح تحكم الاتحاد في كل القرارات التي تصدر ولائحة العقوبات موجودة لدى الأندية، ومن الممكن أن يعرف النادي العقوبة التي ستوقع على من يخرج على القانون باللائحة التي لا يوجد بها غموض ولا مجال للتأويل.