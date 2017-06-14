عجمان (الاتحاد)

تختتم مساء اليوم بطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي الرمضانية، في نسختها الرابعة التي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بملاعب الجمعية في منطقة مشيرف، وانحصر اللقب بين فريقي ايس ايج والحقوق الدولية بعد تأهلهما مساء أول من أمس من مباراتي الدور نصف النهائي حيث حقق ايس ايج الفوز على بنفيكا 2-1 بعد مباراة قوية فيما تخطى الحقوق الدولية منافسه أكاديمية صقر بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 وابتسم الحظ في ركلات الترجيح للحقوق الدولية ففاز فيها 3-1.

ولم تشهد المنافسة على صدارة هدافي البطولة أي جديد، حيث بقي الموقف كما هو بمشاركة 3 لاعبين بالصدارة، وأصبحت كل الاحتمالات تشيرلاستمرار الشراكة بينهم لكون فرقهم خرجت من البطولة، حيث كان آخرهم فريق أكاديمية صقر الذي ينافس لاعبه محمد معتصم على صدارة الهدافين، ولكنه لم ينجح في فض الشراكة بينه وبين أمين إدريس من الشيزاوي والسيد محمد عبد الرزاق من اف 3 ولكل منهم 7 أهداف.

ويتطلع فريق ايس ايج الذي يشرف عليه حمد الدوسري لإحراز لقبه الأول في هذه البطولة.

ويشهد اليوم الختامي للبطولة تكريم فريق عجمان بمناسبة الصعود وعودته لدوري الخليج العربي.