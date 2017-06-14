«أبوظبي الرياضي» يُطلق برنامج المارشال الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مجلس أبوظبي الرياضي برنامج المارشال الإماراتي تحت مظلة منصة الوطنية للتطوع «متطوعين.امارات»، ضمن محاور المجلس الطامحة لترسيخ العمل التطوعي التخصصي الاحترافي والعمل به أثناء استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه المجلس بخيمة سرايا بكورنيش أبوظبي لأعضاء البرنامج، أمس الأول، والذي شهد أيضاً الاحتفاء بالمتطوعين وتكريمهم تقديراً لمجهوداتهم الكبيرة في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية السابقة، والذي حضره عارف حمد العواني الأمين العام للمجلس وبيتر ويلر المدير التنفيذي لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في أبوظبي، ويوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية باتحاد الجو جيتسو، إلى جانب 300 متطوع ومتطوعة.

ويأتي البرنامج ضمن خطط ومساع المجلس لتشجيع التطوع وإعلاء مفاهيمه، باعتباره قيمة إنسانية سامية ولها دور مهم في بناء المجتمعات وتطورها واستدامة مسيرة تنميتها، وهي قيمة متأصلة في أفراد مجتمع الإمارات بالفطرة.

ونقل عارف حمد العواني للمتطوعين تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وقال: نبارك الجهود الوطنية في العمل التطوعي، الذي يتوافق مع النهج الرائد الذي اقتفته الإمارات في ساحات العطاء والعمل الإنساني بحكمة ورؤية المؤسسين وفي ظل دعم القيادة الرشيدة التي سارت بذات النهج، وأكملت مسيرة الخير ومد يد العون للجميع، بما عرف عنها والعمل على إعلاء شأنها بين الأمم».