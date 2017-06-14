مكتب الأمين العام يحلق بكأس منصور بن زايد لكرة القدم

أبوظبي (الاتحاد)

توّج فريق مكتب الأمين العام بلقب بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2017، بفوزه في المباراة النهائية على الاتحاد للطيران 4 ـ 1، وتأتي البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظّمها وزارة شؤون الرئاسة، برعاية تسويقية من الاتحاد للطيران وقصر الإمارات.

سجل أهداف فريق مكتب الأمين العام علي هلال (هدفين)، وعثمان درو، وفيصل محسن، وأحرز هدف الاتحاد للطيران زورفان (27)،

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، والتي كان طرفاها المكتب التنفيذي ومدارس الإمارات الوطنية، تمكن الأول من حسم النتيجة لصالحة 5 ـ 4 بعد مباراة مثيرة.

شهد اللقاء الختامي، وقام بتتويج الأبطال، معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، بحضور سلطان الحميري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من المسؤولين.