«يوشي» يدهش 90 ألف متفرج

شيبا (الاتحاد)

حقق الياباني يوشيهيدي موروي فوزه الثاني هذا الموسم في سباق ريد بُل الجوي العالمي وأدهش الحضور، في المحطة التي أقيمت في مدينة شيبا اليابانية ضمن روزنامة حافلة الموسم الحالي انطلقت من أبوظبي، ليعزز الطيار الملقب بـ «يوشي» صدارته للترتيب العام.

وبحضور جمهور عريض قوامه 90 ألف متفرج، شهدت جولة سباق التي أقيمت في مدينة شيبا اليابانية تحقيق يوشي في نهاية الجولة الرابعة زمناً قدره 55:288 ثانية متقدماً بفارق 0:558 ثانية فقط عن التشيكي بيتر كوفستين الذي احتل المركز الثاني لأول مرة في مشاركته الثانية في البطولة العالمية، في حين جاء البطل التشيكي مارتن سونكا في المركز الثالث وهي المرة الثانية التي يحتل فيها أحد المراكز الثلاثة الأولى في موسم 2017.

ورفعت هذه النتيجة درجة الحماس ومستوى التنافس إلى أقصى درجة في هذا الموسم الممتع مع تقدم مورويا على منافسه سونكا في جدول الترتيب ليحتل الصدارة لأول مرة في مسيرته، بعد فوزه في سباقين مقارنة بلقب واحد للطيار التشيكي، وبعد هذه النتيجة، تعادل البطلان في عدد النقاط بثلاثين نقطة لكل منهما في ترتيب البطولة العالمية الممتدة لثماني جولات قبل وصولنا إلى منتصف الطريق قبيل انطلاق المرحلة الرابعة في العاصمة المجرية بودابست في الأول والثاني من يوليو.

وسيشهد البطلان منافسة شرسة في السعي وراء اللقب الثمين خصوصاً من بطل العالم الألماني ماتياس دولديرر الذي يدافع عن لقبه والذي حقق المركز الرابع في شيبا ويتأخر بفارق سبع نقاط فقط عن المركز الثالث في الترتيب يليه كوفستين بفارق ست نقاط عنه ومجموعة كبيرة من الطيارين المتمسكين بحظوظهم في متوسط الترتيب، مما يعني أن جولة بودابست ستكون حاسمة بالنسبة للكثير منهم.