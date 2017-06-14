المنهالي يكسب الرماية ويخطف «الشيفورليه» في «أولمبياد الضباط»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق بخيت حمد بن ضحيان المنهالي بطولة الرماية في أولمبياد الضباط الرمضاني، وحققت هبة عباس باحاج المركز الأول على مستوى السيدات، وتوج الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان أصحاب المراكز الأولى، بحضور الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي ضباط القوات المسلحة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وأحمد محمد هلال الكعبي رئيس الاستراتيجية بحلبة ياس وصلاح السلومي نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير البطولة.

وظفر بخيت المنهالي بلقب البطولة والكأس والميدالية الذهبية وسيارة شيفروليه بعد أن حصد 94 نقطة، ليتساوى مع محمد مبارك البريكي، وبعد منافسة فاصلة بينهما حل الأخير ثانياً، بينما ذهب المركز الثالث إلى خالد حمد ضحيان المنهالي الذي حقق 93 نقطة، وعلى مستوى السيدات خطفت هبة عباس التي تأهلت إلى النهائي في المركز العاشر اللقب بتحقيقها 88 نقطة، لتنال الكأس وميدالية، وحلت ثانية إيمان المحيربي بعد أن جمعت 86 نقطة.

وتقدم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بالتهنئة للفائزين، وتمني حظاً أوفر لمن لم يحالفهم التوفيق في البطولات المقبلة، وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه أولمبياد الضباط، والتي ساهمت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لها في النجاحات الكبيرة التي تحققها عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن تنوع البطولة وتنظم عدد من المسابقات في الألعاب الفردية والجماعية جعلها أولمبياداً يغطي مساحة واسعة ويدعم الارتقاء بعدد من الألعاب.

وثمّن الجهود التي تقوم بها اللجنة المنظمة برئاسة الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، في الحفاظ على تواصل هذه البطولة لتكمل بنسختها الحالية 21 عاماً من العطاء للرياضة في الدولة. وكان الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان قام بجولة في نادي ضباط القوات المسلحة رافقه فيها الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، قبل أن يتوجه إلى ميدان كاراكال ويطلع على ما يقدمه من خدمات لمنسوبيه من المشاركين والمتدربين، من خلال شرح قدمه عبيد المزروعي مدير عام النادي، المشرف على بطولة الرماية، ومن ثم اختبر الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مسدس كاراكال في الميدان بتسديد عدد من الطلقات قبل أن يتوج الفائزين بالبطولة.

من جهته، ثمن عبيد المزروعي وجود الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وتكريمه للفائزين، مشيراً إلى أن الدعم الذي تجده الرياضة والرياضيون والشباب في الدولة من القيادة الرشيدة يقف خلف النجاحات الكبيرة التي تحققها الرياضة الإماراتية في مختلف مجالاتها.

وقال: بطولة الرماية هذا العام جاءت مختلفة من حيث الكم والكيف، حيث شهدت مشاركة 85 رامياً ورامية، قياساً بمشاركة 30 في العام الماضي، كما أن المستوى الفني جاء مميزاً للفئتين الرجال والسيدات في المراحل الثلاث لمسافة 10 أمتار في التمهيدي و15 متراً في نصف النهائي و20 متراً في النهائي، وهذا يعطي مؤشراً واضحاً على اتساع قاعدة اللعبة والتطور الذي حدث عند عدد من الموهوبين، بفضل التدريب الذي صقل موهبتهم وقادهم إلى هذا التميز، الذي مثل بداية لانطلاقة أرحب في هذه الرياضة بالنسبة الأكبر.

وتابع: نحن فخورون بما يقدمه كاراكال لمحبي الرماية من خدمات في المنتج من الأسلحة أو توفير بيئة تدريب جيدة، مشيراً إلى أن البطولة هذا العام جاءت في أحسن صورة من حيث التنظيم والانضباط من قبل المشاركين، ونحن نشكرهم على الجدية الكبيرة، وأيضاً على المستوى الفني الذي فاق كل التوقعات.