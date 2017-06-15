«الرياضة للجميع» يبدأ المهمة الجديدة

دبي (الاتحاد)

شهد إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الاجتماع الأول لاتحاد الرياضة، للجميع بعد التشكيل الجديد لمجلس إدارته للدورة الرياضية 2016 - 2020 برئاسة سالم يوسف القصير، الذي حضر الاجتماع بجانب الأعضاء، كما حضر الاجتماع خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد بـ«الهيئة»، وخالد عبدالله آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية، وعمر عبدالرحمن آل علي رئيس قسم اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

وقدم عبدالملك الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق على ما بذلوه خلال الفترة الماضية من جهود في سبيل نشر ثقافة الرياضة المجتمعية، وبارك التشكيل الجديد للمجلس برئاسة سالم يوسف القصير الذي يعد من الكفاءات الرياضية التي لها إسهامات كبيرة على مستوى الرياضة الإماراتية، معرباً عن ثقته بالمجلس الجديد لما يضمه من كوادر متميزة، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في الوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد عبدالملك أن الرياضة المجتمعية تعد جزءاً متمماً للنسيج الاجتماعي لدولة الإمارات التي تعزز من الارتقاء بمستوى الفرد واستثمار طاقاته الإيجابية، بما يخدم مصلحة المجتمع بأكمله، ويحقق ازدهاره وتقدمه، وأن واحداً من أبرز أهداف استراتيجية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة يتمثل في نشر ثقافة الرياضة المجتمعية، وجعل الرياضة أسلوب حياة، ما يعكس حجم الاهتمام الكبير التي تحظى به الرياضة المجتمعية على مستوى القيادة الرشيدة والمؤسسات الرياضية وأفراد المجتمع.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والملاحظات حول نظام ريادة لتقييم أداء الاتحادات الرياضية، وتفعيل التواصل بين «الهيئة» والجهات الرياضية في أنواع المراسلات عبر بوابة رياضة الإمارات الإلكترونية، والسعي نحو إعداد لائحة النظام الأساسي للاتحاد، على أن تكون متوافقة مع التشريعات المحلية والدولية، ومنها الميثاق الأولمبي، وقوانين الاتحاد الدولي التي تسهم في تنظيم عملية إدارة اللعبة، إلى جانب العمل على تقديم المزيد من الكوادر الرياضية المتمكنة لتبوء المناصب الخارجية.

وأثنى سالم يوسف القصير على الدور الذي تلعبه «الهيئة» في دعم رياضة الإمارات بأنواعها كافة، مشيراً إلى أن المجلس كان قد باشر عمله بتوزيع المناصب الإدارية، ووضع خطط عمل تشمل التواصل مع الجهات كافة المعنية بالرياضة المجتمعية لضمان تنسيق الجهود، ووضع الأنشطة والمبادرات في إطار واحد يخدم أكبر شريحة من أفراد المجتمع.

ووجه القصير الشكر للفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، وأعضاء المجلس السابق للاتحاد على ما قدموه من عمل كان محل إشادة وتقدير، مؤكداً حرص مجلس الإدارة الجديد بمواصلة المسيرة نحو تعزيز المبادرات الهادفة.