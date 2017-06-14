«أبوظبي الرياضي» يعتمد دليل مؤشرات معايير الأندية

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بدعم وثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يمثل دافعاً مهماً وحافزاً جديداً لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم بقطاع الرياضة مع أعضاء مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي والعمل على تقديم المزيد من المبادرات الهادفة والبرامج المتطورة والمسابقات الرياضية التي تخدم الحركة الرياضية خلال الفترات المقبلة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه للاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس بتشكيله الجديد الذي عقد أمس الأول، في قاعة الاجتماعات بنادي أبوظبي الرياضي، بحضور معالي اللواء محمد خلفان مطر الرميثي نائب الرئيس، محمد محمد علي فاضل الهاملي، محمد إبراهيم محمود محمد المحمود، الدكتور علي صالح علي محمد بن تميم، الدكتور مطر راشد محمد سالم الحايطه الدرمكي، عبدالله عبدالرضا عبدالله محمود الخوري، حمد علي محمد القاضي الظاهري، علي عبدالله محمد مطر الرميثي، فيصل عبدالله عبدالقادر عثمان الشيخ، يوسف محمد رسول محمد الخوري.

وفي بداية الاجتماع تقدم سموه بالتهنئة للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الأمارات بقيادتها وشعبها وأن يديم عليها الأمن والأمان، وأن تكون واحة للازدهار والتقدم.

ورحب سموه بكافة الأعضاء في التشكيل الجديد لمجلس إدارة المجلس، وقال سموه: ثقة القيادة الرشيدة هي مصدر فخر واعتزاز وتدعونا للعمل بروح الفريق الواحد لخدمة تطلعات مسيرة التنمية الرياضية وإعلاء راية الإمارات بكافة المحافل والاستحقاقات الدولية.