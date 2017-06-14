الطاهر والوصل.. سباق إلى نهائي الصالات

دبي (الاتحاد)

ارتفع عدد الأهداف التي شهدتها منافسات كرة قدم الصالات بالدورة إلى 123 هدفاً في 16 مباراة، منها 89 هدفاً في الدور الأول في 12 مباراة، و13 هدفاً في مباراتين بالدور ربع النهائي، و34 هدفاً في الدور ربع النهائي، وشهدت مباراتا ربع النهائي أمس الأول تسجيل 21 هدفاً، بعدما فاز الطاهر على فريق مركز كواترو 9-3، وحجز مقعده في نصف النهائي، فيما تأهل الوصل إلى المربع الذهبي بعد فوزه على زاجل 5-4، ويلتقي الطاهر والوصل في المربع الذهبي والفائز منهما يلعب في النهائي غداً.

أما عن مباراة الطاهر وكواترو، فقد جاءت مثيرة وشهدت أهدافاً كثيرة، وسيطر عليها الطاهر الذي بدأ مسيرة الأهداف في الدقيقة 6 عن طريق مهاجمه فيرناندو كوسمي، وعاد بعدها بدقيقة واحدة ديف مواريس، ليضيف الهدف الثاني من متابعة لكرة مرتدة من الحارس، وعاد اللاعب نفسه ليوسع الفارق بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 11، وينتهي الشوط الأول 3-0.

وأضاف الطاهر هدفاً رابعاً قبل أقل من دقيقة على بداية الشوط الثاني، وبعدها توالت الأهداف في شباك كواترو، حيث نجح ديف مويس من تسجيل الهدف الشخصي الثالث له والخامس لفريقه، وظهر فيرناندو كوسمي في الصورة بتسجيله الهدف السادس قبل أن يضيف محمد عبيد الهدف السابع من ضربة ثابتة نفذها بشكل رائع.

وتمكن محمد علي صالح من إحراز أول هدف كواترو من «دربكة» أمام المرمى، وعاد زياد المرابطي ليقلص الفارق من تسديدة أرضية خدعت حارس مرمى الطاهر، وواصل كواترو صحوته بتسجيل هدف ثالث حمل توقيع محمد علي صالح، لكن الطاهر استفاق ونجح في تسجيل هدفين تباعاً أحرزهما أحمد عبد الله من مجهود فردي مميز وأنهى المباراة 9-3.