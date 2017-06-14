محكمة أوروبية: تبادل برامج «الإنترنت» ينتهك حقوق الملكية

لوكسمبرج (د ب أ)
ذكرت محكمة العدل الأوروبية أمس، أن إنشاء برامج على الإنترنت، يتم فيها تبادل حقوق الطبع والنشر بين المستخدمين ربما يمثل انتهاكا لحقوق الملكية.
وقضت المحكمة بأن تبادل برامج مثل «ذا بايرت باي»، والتي يمكن فيها أن يقوم المستخدمون بتحميل وتنزيل مادة، محفوظة الحقوق يمثل «اتصالا بالشعب»، وبالتالي يمكن أن يقع في نطاق تعليمات الاتحاد الأوروبي، الخاصة بحقوق والنشر.
|
|
وكانت محكمة هولندية قد أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، فيما يتعلق بقضية، كانت تريد فيها مؤسسة هولندية معنية بحماية حقوق أصحاب حقوق الطبع والنشر من الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت حجب أسماء النطاق وعناوين بروتوكول الإنترنت «المعرف الرقمي» للكمبيوتر «الاي.بي» لبرنامج «ذا بايرت باي».