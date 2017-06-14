محكمة أوروبية: تبادل برامج «الإنترنت» ينتهك حقوق الملكية

لوكسمبرج (د ب أ)

ذكرت محكمة العدل الأوروبية أمس، أن إنشاء برامج على الإنترنت، يتم فيها تبادل حقوق الطبع والنشر بين المستخدمين ربما يمثل انتهاكا لحقوق الملكية.

وقضت المحكمة بأن تبادل برامج مثل «ذا بايرت باي»، والتي يمكن فيها أن يقوم المستخدمون بتحميل وتنزيل مادة، محفوظة الحقوق يمثل «اتصالا بالشعب»، وبالتالي يمكن أن يقع في نطاق تعليمات الاتحاد الأوروبي، الخاصة بحقوق والنشر.

وقضت المحكمة بأن برامج «الإنترنت» تلك لديها معرفة كاملة بأنه يتم تبادل حقوق الطبع والنشر وحتى المشاركة في التسهيل على المستخدمين للعثور عليها وتحميلها من خلال فهرسة المواد إلى أجزاء. وأشارت المحكمة إلى أنه يتم الاحتفاظ ببرامج على الإنترنت مثل «ذا بايرت باي» لتحقيق مكاسب مالية، حيث أنها تجلب مبالغ كبيرة لإيرادات الإعلانات.

وكانت محكمة هولندية قد أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، فيما يتعلق بقضية، كانت تريد فيها مؤسسة هولندية معنية بحماية حقوق أصحاب حقوق الطبع والنشر من الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت حجب أسماء النطاق وعناوين بروتوكول الإنترنت «المعرف الرقمي» للكمبيوتر «الاي.بي» لبرنامج «ذا بايرت باي».