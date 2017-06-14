ميركل تدعو لمضاعفة جهود مكافحة تغير المناخ

برلين (رويترز)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بلادها وأوروبا إلى مضاعفة جهود مكافحة تغير المناخ بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ. وقالت ميركل لأعضاء حزبها المحافظ في مدينة إرفورت الألمانية إن القرار الأميركي لن يمنع الملتزمين بحماية كوكب الأرض من مواصلة جهودهم، وأضافت: «من الواضح بالنسبة لنا أن اتفاق باريس ركن أساسي للتعاون في العالم، أعتقد أن علينا اتخاذ إجراء أكثر حسماً في ألمانيا وأوروبا لتوحيد جهودنا لمكافحة تغير المناخ». وقالت ميركل إن الجهود ستعود بالنفع على الإنسانية وستحفز النمو الاقتصادي أيضاً. وقالت ميركل إن القضية حظيت باهتمامها طوال مسيرتها السياسية كلها تقريباً.