نمو إنتاج مصانع الصين %6.5

بكين (رويترز)

نما إنتاج المصانع الصينية 6.5 % على أساس سنوي في مايو الماضي، ليفوق التوقعات بقليل، لكن الاستثمار في الأصول الثابتة نما 8.6 % في الأشهر الخمسة الأولى من العام وهو ما يقل عن التوقعات.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو إنتاج المصانع 6.3 % في مايو، وهو ما يقل قليلا عن النمو المسجل في أبريل والبالغ 6.5 %. وكان من المتوقع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة 8.8 % في الأشهر الخمسة الأولى من العام انخفاضا من 8.9 % في الفترة من يناير إلى أبريل الماضي. وارتفعت مبيعات التجزئة 10.7 % على أساس سنوي في مايو دون تغير يذكر عن أبريل، وبما يزيد على توقعات المحللين لنمو نسبته 10.6 %.

وتباطأ نمو الاستثمارات الخاصة إلى 6.8 % في الفترة من يناير إلى مايو الماضي، مقارنة مع 6.9 % في الأشهر الأربعة الأولى.