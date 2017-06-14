وكالة الطاقة: إنتاج النفط يرتفع في 2018 والطلب يتجاوز 100 مليون برميل يومياً

لندن (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن من المتوقع أن يفوق نمو إمدادات النفط في العام المقبل زيادة متوقعة في الطلب ستدفع الاستهلاك العالمي فوق 100 مليون برميل يومياً للمرة الأولى. وقالت الوكالة التي مقرها باريس إن الإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول سينمو في 2018 بمثلي وتيرة العام الحالي الذي قررت فيه أوبك و11 دولة شريكة تقييد الإنتاج.

وقالت وكالة الطاقة: «فيما يخص إجمالي الإنتاج من خارج أوبك، نتوقع أن ينمو الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يومياً هذا العام. وفي 2018، نتوقع أن ينمو الإنتاج من خارج أوبك بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يفوق بقليل الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي».

وواصلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت خسائرها بعد نشر التقرير، لتنخفض 64 سنتاً خلال الجلسة إلى 48.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش من نحو 48.26 دولار قبل النشر.

وزادت مخزونات النفط بمعظم الدول الصناعية في أنحاء العالم في أبريل الماضي بمقدار 18.6 مليون برميل إلى 3.045 مليار برميل بفضل ارتفاع إنتاج شركات التكرير والواردات، وقالت وكالة الطاقة إن المخزونات تزيد على متوسط خمس سنوات بواقع 292 مليون برميل. وما زالت الوكالة تتوقع عجزاً ضمنياً في الإمدادات بالنسبة إلى الطلب في الربع الثاني من العام الحالي، لكنها تقول إن تباطؤ نمو الطلب في الصين وأوروبا على الأخص، وكذلك زيادة الإمدادات، يعنيان أن العجز سيتقلص إلى 500 ألف برميل يومياً مقارنة مع تقدير سابق بواقع 700 ألف.