«الصكوك الوطنية»: زيادة كبيرة في إقبال المتزوجين على الادخار

دبي (الاتحاد)

أعلنت الصكوك الوطنية نتائج فحص الصحة المالية للنصف الأول من العام الحالي للفترة من يناير حتى يونيو 2017، الذي شمل 4 محاور رئيسة هي، الادخار الشهري لدى المتزوجين، والادخار للتقاعد لدى الفئة العمرية بين 41 و55 عاماً، وسداد المستحقات المالية الائتمانية في مواعيدها، ومدّخرات من لديهم أولاد تحسّباً للحالات الطارئة.

وشارك في الاستبيان عيّنة متنوّعة شملت 341 شخصاً من مختلف الجنسيات، وتوزعت على 4 فئات عمرية هي 18 إلى 25 سنة، و26 إلى 40 سنة، و41 إلى 55 سنة، و56 إلى 64 سنة. وشارك في الاستبيان 296 من المقيمين و45 من مواطني الدولة.

وأبرزت النتائج ارتفاعاً كبيراً في إقبال المتزوجين بشكل عام على الادخار حيث بلغت نسبتهم 73% بزيادة أكثر من 25% عن نتائج التقرير السابق الذي سجّل نسبة 46%. وهو ما يسلط الضوء على تنامي إدراك أهمية امتلاك خطط ادخار منتظمة تعزز معايير الأمان المادي للأسرة.

أما فئة المتزوجين ممن لديهم أولاد فطوّرت أداءها في الادخار تحسباً للحالات الطارئة بحسب النتائج الحالية لفحص الصحة المالية، حيث انخفضت نسبة عدم الادخار لديهم من 55%، بحسب التقرير السابق إلى 53% حالياً، في مؤشر على زيادة وعي هذه الفئة بأهمية الادخار للمستقبل بموازاة تلبية الاحتياجات اليومية للأسرة.