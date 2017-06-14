«جني أرباح» يهبط بسوق أبوظبي ومحفزات تساند «دبي»

حاتم فاروق (أبوظبي)

تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية جلسة تداولات أمس، بفعل عمليات جني أرباح طالت عدداً من الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية يتقدمها سهم «دانة غاز»، فيما تمسك مؤشر سوق دبي المالي باتجاهه الصاعد للجلسة الثانية على التوالي بفعل محفزات وأخبار إيجابية طالت عدداً من الأسهم، ومنها سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» بعد الإعلان عن تغييرات إدارية وهيكلية.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، نحو 720 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 623.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7082 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.04% ليغلق عند مستوى 4535 نقطة، بعدما عكس المؤشر اتجاه الصعود الذي استمر طوال الجلسة نتيجة كثرة عروض البيع وعمليات جني الأرباح التي طالت عدداً من الأسهم المدرجة، لتصل قيمة تداولات المستثمرين إلى 312 مليون درهم، وكمية تداول تجاوزت الـ 269 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2675 صفقة وتم خلال الجلسة التعامل على أسهم 32 شركة مدرجة، ارتفعت منها 6 أسهم، فيما تراجعت أسعار 14 سهماً، وظلت أسعار 12 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وفي سوق دبي المالي، نجح مؤشر السوق العام في التماسك أمام عمليات جني أرباح طالت سهم «إعمار»، وذلك نتيجة الإعلان عن عدد من المحفزات والأخبار الإيجابية المتعلقة بالشركات العقارية المدرجة ومنها «دي إكس بي إنترتينمنتس»، لينهي مؤشر السوق تعاملات أمس على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.26% عند مستوى 3450 نقطة، بعدما تداول مستثمرو السوق أكثر من 353 مليون سهم، بقيمة 408 ملايين درهم، عبر إبرام 4407 صفقات وتم خلال تعاملات جلسة أمس، التعامل على أسهم 32 شركة مدرجة في سوق دبي المالي، حيث ارتفعت أسعار 18 سهماً، فيما تراجعت أسعار 13 سهماً، وظلت أسعار 6 أسهم عند الإغلاق السابق.