الجزيرة و الوحدة.. «ديـــربي رد الاعتبار»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

يقام «ديربي» العاصمة مساء اليوم في ظروف مختلفة، تزيد من الندية بين الجزيرة والوحدة، حيث يتميز لقاء اليوم بخصوصية بالغة بين الفريقين، سواء على صعيد البطولة الخاصة بينهما، أو من ناحية توقيت اللقاء الذي يأتي بعد فوز كبير للوحدة بستة أهداف في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك بخصوص موقف الفريقين في دوري الخليج العربي.

ويسعى الجزيرة إلى «الثأر» من الهزيمة الكبيرة، والسعي نحو تحقيق فوز مهم على الوحدة يضرب عدة عصافير بحجر واحد، أبرزها رد الهزيمة، وثانياً الحفاظ على قمة البطولة بشكل منفرد، وأخيراً الفوز في البطولة الخاصة بين الفريقين.

وفي الجهة الأخرى، يمني الوحدة النفس بالحفاظ على حظوظه في دخول سباق المنافسة على البطولة، لاسيما أن أي خسارة للعنابي تعني ابتعاده بشكل كبير عن سباق المنافسة على اللقب. ويدخل أصحاب الأرض لقاء اليوم بمعنويات عالية، خصوصاً بعد الفوز الذي تحقق على حساب الوصل المنافس المباشر على القمة، وكذلك بعد اكتمال صفوفه عقب عودة المصابين خلفان مبارك وسلطان الشامسي. وحرص الهولندي تين كات مدرب «فخر أبوظبي»، خلال الأيام الماضية، على تجهيز اللاعبين نفسياً في ظل حساسية اللقاء، لاسيما أنه يأتي بعد لقاء ربع نهائي الكأس.

ويعول تين كات كثيراً على أداء لاعبيه المختلف في الدوري، بيد أن الفريق أمامه مباراة صعبة جديدة أمام العين بعد أيام قليلة، وهو الأمر الذي يجعل الفوز على الوحدة شعار الجزيرة الوحيد لضمان الاستمرار في الصدارة.

في الجهة الأخرى لا بديل أمام الوحدة عن تحقيق الفوز، لتأكيد جدارته وتأكيد أن سداسية الكأس لم تكن مصادفة، وكذلك للعودة مجدداً لأجواء المنافسة على البطولة.