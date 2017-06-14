116 فندقاً قيد الإنشاء والتعاقد في الإمارات بطاقة 32.6 ألف غرفة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استحوذ القطاع الفندقي في دولة الإمارات على 22.4% من المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتعاقد في منطقة الشرق الأوسط والبالغة 581 مشروعاً، وفقا لبيانات شهر مايو 2017 الصادرة أمس مؤسسة «إس تي آر جلوبال»، والتي قدرت عدد المشاريع الفندقية الجاري تنفيذها في الإمارات بنحو 116 مشروعاً.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في المنطقة لتصل إلى 159.7 ألف غرفة بنهاية شهر مايو 2017، مقارنة مع 81,363 غرفة في نحو 252 فندقا، كما في مايو 2016، فيما ارتفع عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في دولة الإمارات حتى نهاية شهر مايو 2017 لتصل إلى 32604 آلاف غرفة، مقارنة مع 27,344 غرفة في الشهر ذاته من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير استحوذت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية معاً على أكثر من 45.5% من إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط والبالغ عددها 159711غرفة، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية أسواق المنطقة من ناحية عدد الغرف بإجمالي 40.145 غرفة، تلتها دولة الإمارات بنحو 32604 غرف، فيما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من ناحية عدد الفنادق بإجمالي 116 فندقاً جديداً في الدولة، تلتها المملكة العربية السعودية التي تشهد إنشاء 95 فندقاً جديداً.

وأوضح تقرير المؤسسة الذي يشمل المشاريع الفندقية التي يجري تنفيذها حالياً وكذلك المشاريع التي دخلت مرحلة التخطيط النهائي أو التي في مرحلة التخطيط أن المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتعاقد بمنطقة الشرق الأوسط زادت بنهاية مايو الماضي بنسبة 96% مقارنة مع شهر مايو 2016، فيما زادت بنسبة 105.5% في إجمالي عدد الغرف.

وتعكس طفرة الاستثمارات الفندقية في دولة الإمارات النمو المتسارع في القطاع السياحي بالدولة التي باتت وجهة سياحية رئيسة للسياح من كافة أنحاء العالم بفضل ما تتمتع به من بنية ومعالم سياحية متنوعة تغطي كافة إمارات الدولة.

ووفقاً للتقرير بلغ مجموع الفنادق قيد الإنشاء في دبي حتى شهر أبريل 2017 نحو 72 فندقاً بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 20.557 غرفة، لتشكل ما نسبته 24.4% من إجمالي عدد الغرفة الفندقية قيد الإنشاء بالمنطقة، ونحو 26.4% من إجمالي عدد الفنادق.

وبحسب أحدث بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية في الإمارة خلال الثلث الأول من العام 2017 بنسبة 6% إلى 104.4 ألف منشأة مقارنة مع 98.7 ألف منشأة في نفس الفترة من العام 2016، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لزيادة عدد المنشآت الفندقية بنسبة 1% بمقدار 7 منشآت فندقية جديدة إلى 677 منشأة.

وشكلت الغرف الفندقية من فئة 5 نجوم الجزء الأكبر من الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي بنسبة 34% إلى 35 ألف غرفة ثم الغرف من فئة 4 نجوم بنسبة 22% إلى 23.5 ألف غرفة ثم الغرف من فئة 1-3 نجوم بنسبة 21% إلى 21.4 ألف غرفة فندقية ثم الشقق الفندقية المتوسطة بنسبة 14% إلى 15.0 ألف شقة ثم الشقق الفندقية الفاخرة بنسبة 9% إلى 9.46 ألف شقة.