«السياحة البحرية» في أبوظبي تسجل مستوى قياسياً جديداً

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت السياحة البحرية في أبوظبي موسماً سياحياً قياسياً في 2016-2017، بتسجيلها زيادة قدرها 40% في عدد السفن الزائرة و48% نمواً عدد المسافرين إلى ميناء زايد وجزيرة صير بني ياس، مقارنة بالموسم الماضي، حسب ما أعلنت موانئ أبوظبي.

واختتم الموسم السياحي في محطة أبوظبي للسفن السياحية، بقدوم السفينة «ماجستيك برينسيس» التابعة لخطوط «برينسيس» البحرية في رحلتها الأولى إلى ميناء زايد في أبوظبي.

وشهد موسم الرحلات البحرية 2016/‏‏2017 ارتفاعاً في عدد المسافرين إلى الإمارة تجاوز 345,7 ألف سائح، مقارنة بـ 232,7 ألف في موسم 2015/‏‏2016. وبالمثل، ارتفعت أعداد السفن من 115 في موسم 2015/‏‏2016 إلى 161 سفينة في موسم 2016/‏‏2017.

وتشغل موانئ أبوظبي وجهتين للرحلات البحرية هما محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد وشاطئ جزيرة صير بني ياس، الذي تم إطلاقه ديسمبر العام الماضي كوجهة شاطئية جديدة للمسافرين على متن الرحلات البحرية القادمة إلى إمارة أبوظبي.