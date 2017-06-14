«أبوظبي التجاري» يطلق أول مركز خدمة ذاتي في الشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق بنك أبوظبي التجاري أول مركز للخدمات الذاتية للخدمات المصرفية الرقمية الجديدة في أبوظبي، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط. وتشكل أجهزة الصراف الافتراضية المتخصصة بتكنولوجيا الخدمات المصرفية والتجزئة، صميم تجربة مركز «يوبنــك» المبتكر الذي أطلقه «أبوظبي التجاري»، الذي يوفر مستويات لا تضاهى من الراحة والمرونة في مجال تقديم الخدمات المصرفية للعملاء.

وتتيح الخدمات المصرفية الرقمية، التي يقدمها مركز «يوبنــك» الجديد في ياس مول في أبوظبي، للعملاء الدخول إلى حساباتهم والخدمات المصرفية الأساسية بسرعة وعلى نحو آمن ومريح، وخلال الأوقات التي تلائمهم. وتوفر شاشات اللمس في مراكز الخدمة الذاتية للخدمات المصرفية لعملاء «بنك أبوظبي التجاري» القدرة على فتح الحسابات بشكل فوري، والحصول على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر أو استبدالها وطباعة الشيكات وكشوف الحسابات المصرفية. كما يمكنهم طلب الخدمات التي يفضلونها واستكمالها من خلال زيارة منافذ الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى الانتظار. وتمتاز الخدمات الذاتية للمعاملات المصرفية بمستويات عالية من الأمان، اعتماداً على تكنولوجيا المصادقة البيومترية ونظام التوقيع الرقمي، في حين يمكن للعملاء أيضاً الحصول على مزايا الدعم عند الطلب من خلال إجراء محادثة مباشرة عبر الفيديو مع موظف خدمة العملاء.

وتعاونت «فوجيتسو» على مدار 6 أشهر لإنشاء مراكز الخدمة الذاتية مع «أبوظبي التجاري»، لإنشاء وتنفيذ العمليات الرقمية الخاصة بتسجيل وخدمات العملاء.