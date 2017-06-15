«الراسخون للعقارات» تبيع 60 قطعة أرض في مصفوت والمنامة

الشارقة (الاتحاد)

انتهت «الراسخون للعقارات» بعد انتهاء بيع 60 قطعة أرض في منطقتي مصفوت والمنامة بإمارة عجمان، حسب خليفة سلطان بن حارب رئيس المؤسسة.

وأكد خليفة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد نمواً ملحوظاً في قطاعاتها ومشاريعها الاقتصادية لا سيما مع ما يتصل بالعقارات والأراضي التجارية والصناعية والوحدات السكنية. وأضاف أن النمو الحالي يمثل فرصة كبيرة للاستثمار ويبشر بمستقبل واعد في مختلف الأنشطة لا سيما ما يتصل بإقامة المشاريع على الأراضي التجارية واستكمال بناء الوحدات بغرض طرحها للإيجار أو البيع.

وأعرب عن فخر «الراسخون» بأنها تتميز بطرح مشاريع قوية، وكونها تقدم لعملائها عروضاً خاصة وسحوبات على سيارات ومشاريع مختلفة.