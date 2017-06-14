مليار درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، مليار درهم

حيث شهدت الدائرة تسجيل 178 مبايعة بقيمة 295 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 70 مليون درهم، و160 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 225 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة عيال ناصر.

وتصدرت منطقة اليفرة 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم، وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 2 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهونات نحو 721 مليون درهم، منها 21 رهن أراضى بقيمة 667 مليون درهم، و34 رهن فلل وشقق بقيمة 54 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 579 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 49 مليون درهم.