«بامبس» تطلق مضخة وقود صديقة البيئة

دبي (الاتحاد)
أطلقت شركة «سي بي بامبس» مضخة مُطورة لحقن المواد الكيميائية للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وتوفر المضخة الجديدة أهم الحلول العملية والآمنة لشركات النفط والغاز التي ترتقي لتلبية الطلب المرتفع للعملاء بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى توفير النفقات. وتأتي المضخة مزودة برأس مداواة تتيح حقن الوقود بطريقة أكثر كفاءة وأمنا للبيئة. وتهدف أحدث إضافات الشركة إلى توفير الخدمات المطورة في المناطق النائية أو غير المأهولة، حيث يمكن استخدام المنتج وتحقيق عوائد مالية رائعة.
واتساقاً مع علامة تشيكبوينت، توفر المضخة الجديدة التي تعمل بطريقة هيدروليكية لمشغلي حقول النفط وموردي حلول الضخ، على مستوى الصناعات المتنوعة، حلاً قائماً على الأداء بقيمة متوازنة لتلبية التنوع الشديد لحاجات الحقن اللازمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وما وراءها.
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وتابع مارلاند: «يتشرف فريق عمل تشيكبوينت بتوفير أحدث الخدمات والتقنيات لعملائنا وتقديم تشكيلة متكاملة من خيارات المداواة من خلال منتجاتنا الخاصة الشاملة سواء التي تعمل بالكهرباء أو الهواء أو الشمس، ما يكمّل عروض تشيكبوينت الحالية ويمنح العملاء فرصة أخرى لاستخدام مضخاتهم المفضلة على مستوى كافة عملياتهم. تُجسد مضخة تشيكبوينت، التي استغرقت سنوات في تصنيعها، الإبداع في توفير حلول مبتكرة لعملائنا وعملياتنا».
تستخدم مضخة تشيكبوينت المعدنية من ثلاث طبقات خياراً تبادلياً لتراكم الضغط الهيدروليكي على أحد جانبي الغشاء، ومن ثم ترسل ذلك الضغط لضخ المادة الكيميائية على الجانب الآخر. المضخة الغشائية لا تنثني بسهولة فحسب، بل تتسم أيضاً بقوتها وقدرتها العالية على مقاومة الضغط.