«بامبس» تطلق مضخة وقود صديقة البيئة

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «سي بي بامبس» مضخة ‬مُطورة ‬لحقن ‬المواد ‬الكيميائية ‬للمرة ‬الأولى ‬في ‬الشرق ‬الأوسط، ‬وتوفر ‬المضخة ‬الجديدة ‬أهم ‬الحلول ‬العملية ‬والآمنة ‬لشركات ‬النفط ‬والغاز التي ‬ترتقي ‬لتلبية ‬الطلب ‬المرتفع ‬للعملاء ‬ب‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط، ‬إضافة ‬إلى ‬توفير ‬النفقات. و‬تأتي ‬المضخة ‬مزودة ‬برأس ‬مداواة ‬تتيح ‬حقن ‬الوقود ‬بطريقة ‬أكثر ‬كفاءة ‬وأمنا ‬للبيئة. ‬وتهدف ‬أحدث ‬إضافات ‬الشركة إلى ‬توفير ‬الخدمات ‬المطورة ‬في ‬المناطق ‬النائية ‬أو ‬غير ‬المأهولة، ‬حيث ‬يمكن ‬استخدام ‬المنتج ‬وتحقيق ‬عوائد ‬مالية ‬رائعة.

واتساقاً مع علامة تشيكبوينت، ‬توفر ‬المضخة ‬الجديدة ‬التي ‬تعمل ‬بطريقة ‬هيدروليكية ‬لمشغلي ‬حقول ‬النفط ‬وموردي ‬حلول ‬الضخ، ‬على ‬مستوى ‬الصناعات ‬المتنوعة، ‬حلاً ‬قائماً ‬على ‬الأداء ‬بقيمة ‬متوازنة ‬لتلبية ‬التنوع ‬الشديد ‬لحاجات ‬الحقن ‬اللازمة ‬على ‬مستوى ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬وما ‬وراءها.

وأوضح كاميرون مارلاند، نائب رئيس تشيكبوينت أن «‬المضخة تأتي ‬مزودة ‬بالعديد ‬من ‬سمات ‬السلامة ‬الداخلية، ‬ومنها ‬عدم ‬وجود ‬أي ‬تسريبات ‬خارجية ‬ومؤشر ‬الفشل، ‬ما ‬يعزز ثقة ‬العميل ‬حتى ‬في ‬أنأى ‬المواقع ‬أو ‬الأجواء ‬القاسية. ‬ومن ‬خلال ‬سمات ‬التصميم ‬الفائقة ‬وجودة ‬البناء ‬الاستثنائية، ‬ستواصل ‬Series HDA ‬الضخ ‬بشكل ‬مستمر ‬لفترات ‬أطول، ‬بالحد ‬الأدنى ‬لمتطلبات ‬الرصد ‬والتفتيش»‬.

وتابع مارلاند: «يتشرف فريق عمل تشيكبوينت ‬بتوفير ‬أحدث ‬الخدمات ‬والتقنيات ‬لعملائنا ‬وتقديم ‬تشكيلة ‬متكاملة ‬من ‬خيارات ‬المداواة ‬من ‬خلال ‬منتجاتنا ‬الخاصة ‬الشاملة ‬سواء ‬التي ‬تعمل ‬بالكهرباء أو ‬الهواء ‬أو ‬الشمس، ‬ما ‬يكمّل ‬عروض تشيكبوينت ‬الحالية ‬ويمنح ‬العملاء ‬فرصة ‬أخرى ‬لاستخدام ‬مضخاتهم ‬المفضلة ‬على ‬مستوى ‬كافة ‬عملياتهم. ‬تُجسد ‬مضخة ‬تشيكبوينت، ‬التي ‬استغرقت ‬سنوات ‬في ‬تصنيعها، ‬الإبداع ‬في ‬توفير ‬حلول ‬مبتكرة ‬لعملائنا ‬وعملياتنا»‬.

تستخدم مضخة تشيكبوينت ‬المعدنية ‬من ‬ثلاث ‬طبقات ‬خياراً ‬تبادلياً ‬لتراكم ‬الضغط ‬الهيدروليكي ‬على ‬أحد ‬جانبي ‬الغشاء، ‬ومن ‬ثم ‬ترسل ‬ذلك ‬الضغط ‬لضخ ‬المادة ‬الكيميائية ‬على ‬الجانب ‬الآخر. ‬المضخة ‬الغشائية ‬لا ‬تنثني ‬بسهولة ‬فحسب، ‬بل ‬تتسم ‬أيضاً ‬بقوتها ‬وقدرتها ‬العالية ‬على ‬مقاومة ‬الضغط.