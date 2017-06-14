«حصان طروادة» جديد في متجر «جوجل بلاي»

دبي (الاتحاد)

اكتشف خبراء «كاسبرسكي لاب» حصان طروادة جديداً غير اعتيادي ينتشر في متجر «Google Play». وبإمكان حصان طروادة الجديد هذا المعروف باسم «Dvmap» الحصول على صلاحية الوصول إلى الجذر في أجهزة الهواتف المتنقلة بنظام «أندرويد»، كما يمكنه أيضاً التحكم بالجهاز عن طريق حقن الكود البرمجي الخبيث في مكتبة النظام.

وإذا نجح في ذلك، يقوم مباشرة بحذف بيانات الوصول إلى الجذر، ما يساعد على تجنب اكتشافه.

يذكر أن حصان طروادة الذي أبلغ عن وجوده لشركة «Google»، قد تم تحميله من متجر «Google Play» أكثر من 50 ألف مرة منذ مارس 2017.

كما أبلغت كاسبرسكي لاب عن اكتشاف حصان طروادة لشركة «Google»، وتمت الآن إزالته من المتجر. تنتشر برمجية «Dvmap» الخبيثة على شكل لعبة في متجر «Google Play».