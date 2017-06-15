ارتفاع أسعار الأغذية في أبوظبي خلال الأسبوع الثالث من رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في إمارة أبوظبي بنسبة 0.4% خلال الأسبوع الثالث من رمضان مقارنة بالأسبوع الثاني للشهر نفسه، حسب ما أفاد مركز الإحصاء - أبوظبي في تقريره الصادر أمس.

أما على مستوى المناطق، فارتفع الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في منطقة أبوظبي بنسبة 0.4%، و0.5% في منطقة العين، بينما انخفض بنسبة 0.4% في منطقة الظفرة. وفيما يتعلق، بأهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في الأسبوع الثالث من شهر رمضان مقارنة بالأسبوع الثاني، جاءت «منتجات الأغذية» بنسبة 2.7%، تليها «الأسماك والأغذية البحرية» بنسبة 2.1%، ثم مجموعة «الفواكه» بنسبة 0.9%. وفيما يتعلق بالأسعار خلال الأسبوع الثالث مقارنة بفترة الأساس في مايو 2017، أظهر التقرير ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في أبوظبي بنسبة 0.1%، بينما انخفضت الأسعار في كل من منطقة أبوظبي بنسبة 0.3%، وفي منطقة الظفرة بنسبة 3.1%. بينما ارتفعت الأسعار في منطقة العين بنسبة 1.9%.

وأشار المركز إلى أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها خلال الأسبوع الثالث من رمضان مقارنة بفترة الأساس مايو 2017، وهي مجموعة «المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه والبقوليات» بنسبة 10.4%، و«الأسماك والأغذية البحرية» بنسبة 9.6%، ومجموعة «اللبن والجبن والبيض» بنسبة 0.1%. وأكد مركز الإحصاء - أبوظبي أنه تم تحديد مصادر جمع الأسعار من خلال زيارات ميدانية، كما روعي عند اختيار المصدر أن يكون مصدراً تمثيلياً، أي أنه يمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في كل منطقة من المناطق الثلاث في الإمارة خلال الشهر المبارك.