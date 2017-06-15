ارتفاع أسعار الأغذية في أبوظبي خلال الأسبوع الثالث من رمضان

أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في إمارة أبوظبي بنسبة 0.4% خلال الأسبوع الثالث من رمضان مقارنة بالأسبوع الثاني للشهر نفسه، حسب ما أفاد مركز الإحصاء - أبوظبي في تقريره الصادر أمس.
أما على مستوى المناطق، فارتفع الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في منطقة أبوظبي بنسبة 0.4%، و0.5% في منطقة العين، بينما انخفض بنسبة 0.4% في منطقة الظفرة. وفيما يتعلق، بأهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في الأسبوع الثالث من شهر رمضان مقارنة بالأسبوع الثاني، جاءت «منتجات الأغذية» بنسبة 2.7%، تليها «الأسماك والأغذية البحرية» بنسبة 2.1%، ثم مجموعة «الفواكه» بنسبة 0.9%. وفيما يتعلق بالأسعار خلال الأسبوع الثالث مقارنة بفترة الأساس في مايو 2017، أظهر التقرير ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في أبوظبي بنسبة 0.1%، بينما انخفضت الأسعار في كل من منطقة أبوظبي بنسبة 0.3%، وفي منطقة الظفرة بنسبة 3.1%. بينما ارتفعت الأسعار في منطقة العين بنسبة 1.9%.
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