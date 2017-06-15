«الاتحاد للطيران» تعلق رحلاتها بين أبوظبي وسان فرانسيسكو

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ «الاتحاد للطيران» تعليق رحلاتها بين أبوظبي وسان فرانسيسكو، اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان لها أمس، إن أثّر انخفاض مستوى الإيرادات وعامل الإشغال عما هو مقرر إلى خفض ربحية تلك الوجهة إلى حد كبير، وسيتم تشغيل الطائرة التي تخدم وجهة سان فرانسيسكو حالياً، لخدمة وجهات أخرى على امتداد شبكة الاتحاد للطيران.

وأكدت «الاتحاد للطيران» التزامها تجاه أسواقها الأخرى في الولايات المتحدة، والتي لا تزال تقدّم أداء في مستوى الأهداف التجارية المحددة لها أو أعلى، مضيفة أن الشركة سبق وأعلنت عن تغييرات في خدماتها على امتداد شبكة وجهاتها العالمية للمواءمة بشكل أفضل بين القدرة الاستيعابية وحجم الطلب وسط الضغوط الكبيرة على العائدات وزيادة التنافسية.

ستتم إعادة الحجز للضيوف الذين يحملون تذاكر سفر ما بعد 29 أكتوبر على متن شركات الطيران الشريكة، للربط مع سان فرانسيسكو من وجهات «الاتحاد للطيران» الخمس الأخرى في الولايات المتحدة والتي تشمل، شيكاغو ودالاس/&rlm&rlmفورت ورث ولوس أنجلس ونيويورك جي أف كينيدي وواشنطن العاصمة. كما يجري توفير خيار إعادة قيمة التذكرة بالكامل للضيوف.

تتقدّم «الاتحاد للطيران» بجزيل الشكر من وكلاء السفر المحليين والموردين والمسؤولين في مطار سان فرانسيسكو الدولي، وفي مدينة سان فرانسيسكو، فضلاً عن موظفي الشركة في المدينة، نظير دعمهم المتواصل لتلك الوجهة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق وجهة سان فرانسيسكو في نوفمبر 2014 عبر توفير خدمات يومية، ثم خفضت في وقت مبكر من هذا العام لتصبح ثلاثة في الأسبوع.