«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ 40 مبادرة خيرية في النصف الأول

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشف تقرير فريق الخير التابع لدائرة التنمية الاقتصادية عن تنفيذ 40 مبادرة ونشاطاً ترتبط بعام الخير في النصف الأول من العام الجاري. وقال عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة: «إضافة إلى مبادراتنا الرئيسة، فإن الدائرة تعمل بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في سبيل تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ما سيتم الإعلان عنه تفصيلاً في ملتقى الإعلان السنوي للمسؤولية المجتمعية للشركات في الشهر الحالي».

من جهتها، فصّلت أمل إسماعيل، رئيس فريق الخير، إنجازات الدائرة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات منها، مبادرة «خيركم سابق» التي تضمنت 12 نشاطاً فرعياً، أبرزها استضافت الدائرة للقافلة الوردية في مبناها الرئيس وتقديم خدمات فحص سرطان الثدي وفحص العيون مجاناً لأفراد المجتمع على مدار يوم كامل، ومشاركة موظفي الدائرة في كفالة يتيم وتسجيل كفالته باسم الدائرة بالتعاون مع مؤسسة الرحمة الخيرية، وتوزيع «صندوق القراءة» على موظفيها بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وتابعت: «أما أحدث المشاركات الرمضانية، فكانت مبادرة طمّن أهلك بتوزيع أرصدة هاتفية على المستخدمين للاتصال على أهاليهم في الشهر الفضيل، ومشاركة موظفي الدائرة في حملة رمضان أمان. أما مبادرة سلة الخير، فشهدت توزيع 50 سلة غذائية على الأسر المتعففة بالتعاون مع الفطيم». إضافة إلى ذلك، أطلقت الدائرة مسابقة إصدارك الاقتصادي الأول لطلبة الجامعات في الدولة، وما زال استقبال طلبات المشاركة جارياً، ويدعم صندوق عون موظفي الدائرة في الحالات الطارئة، وتاكسي الخير الذي انتقل إلى مرحلته الأخيرة، ومن المزمع إطلاقه رسمياً مطلع شهر يوليو ليقدم خدماته مجاناً لمتعاملي الدائرة من كبار السن وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى خدمة شرائح المتعاملين الأخرى بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة للموصلات.

وشهدت مبادرة حصاد المعرفة التي أطلقتها الدائرة تقديم 22 دورة وورشة تدريبية نفذها موظفو الدائرة خدمة لشرائح مختلفة من موظفين وأفراداً المجتمع. أما على صعيد الصحة النفسية والأسرية، فنفذت مبادرة «استشر واسترح» جلستين في شهرين مختلفين للموظفين والمتعاملين بالتعاون مع مركز كامبريدج للاستشارات النفسية والأسرية.