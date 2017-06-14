«ليالي رمضان» ينطلق اليوم في «إكسبو الشارقة»

دبي (الاتحاد)

ينطلق اليوم الخميس «معرض ليالي رمضان» في مركز إكسبو الشارقة الذي تقام فعالياته على مدى 16 يوماً من 15 إلى 30 يونيو الجاري، احتفاء بالشهر الفضيل وعيد الفطر السعيد وسط أجواء استثنائية بهيجة وعروض مغرية وتخفيضات جاذبة.

ويُعتبر معرض ليالي رمضان الذي يُنظمه مركز إكسبو الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن فعاليات الدورة الـ28 من «مهرجان رمضان الشارقة»، أحد أبرز وجهات التسوق والمرح الزاخرة بالأنشطة والفعاليات المتميزة التي ترُضي أذواق سكان الإمارة وزوارها من مختلف الفئات العمرية.

ويُوفر المعرض فضاءً رحباً ومثالياً للباحثين عن أفضل مكان لتمضية أمسيات رمضانية هادئة وممتعة مع أفراد العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بفرصة التسوق لعيد الفطر السعيد، أو لتذوق أشهى الأطباق من مختلف المطابخ العالمية، مع إتاحة مساحات للأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن دورة معرض ليالي رمضان هذا الموسم تتألق بمشاركة عدد كبير من تجار التجزئة والعلامات التجارية المرموقة ونخبة من المطاعم الشهيرة، كما تتميز بباقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تهدف جميعها إلى منح زوار المركز والإمارة تجربة رمضانية استثنائية. وأضاف المدفع أن المعرض يمنح المقيمين والزوار فرصة فريدة للاستفادة من أقوى العروض والحملات التسويقية الجاذبة والحسومات المُغرية التي يطرحها التجار، والتي تصل لغاية 80% على تشكيلة واسعة وكبيرة من المنتجات، مع إمكانية الفوز بالكثير من الهدايا والسحوبات على جوائز قيّمة، وذلك انطلاقاً من حرص التجار على التفاعل مع رواد المعرض في هذا الموسم الذي يعتبر من أبرز وأنشط المواسم التجارية والسياحية في الشارقة.