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أمسيات عائلية وحسومات تناهز %80

«ليالي رمضان» ينطلق اليوم في «إكسبو الشارقة»
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تاريخ النشر: الخميس 15 يونيو 2017

دبي (الاتحاد)

ينطلق اليوم الخميس «معرض ليالي رمضان» في مركز إكسبو الشارقة الذي تقام فعالياته على مدى 16 يوماً من 15 إلى 30 يونيو الجاري، احتفاء بالشهر الفضيل وعيد الفطر السعيد وسط أجواء استثنائية بهيجة وعروض مغرية وتخفيضات جاذبة.

ويُعتبر معرض ليالي رمضان الذي يُنظمه مركز إكسبو الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن فعاليات الدورة الـ28 من «مهرجان رمضان الشارقة»، أحد أبرز وجهات التسوق والمرح الزاخرة بالأنشطة والفعاليات المتميزة التي ترُضي أذواق سكان الإمارة وزوارها من مختلف الفئات العمرية.

ويُوفر المعرض فضاءً رحباً ومثالياً للباحثين عن أفضل مكان لتمضية أمسيات رمضانية هادئة وممتعة مع أفراد العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بفرصة التسوق لعيد الفطر السعيد، أو لتذوق أشهى الأطباق من مختلف المطابخ العالمية، مع إتاحة مساحات للأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن دورة معرض ليالي رمضان هذا الموسم تتألق بمشاركة عدد كبير من تجار التجزئة والعلامات التجارية المرموقة ونخبة من المطاعم الشهيرة، كما تتميز بباقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تهدف جميعها إلى منح زوار المركز والإمارة تجربة رمضانية استثنائية. وأضاف المدفع أن المعرض يمنح المقيمين والزوار فرصة فريدة للاستفادة من أقوى العروض والحملات التسويقية الجاذبة والحسومات المُغرية التي يطرحها التجار، والتي تصل لغاية 80% على تشكيلة واسعة وكبيرة من المنتجات، مع إمكانية الفوز بالكثير من الهدايا والسحوبات على جوائز قيّمة، وذلك انطلاقاً من حرص التجار على التفاعل مع رواد المعرض في هذا الموسم الذي يعتبر من أبرز وأنشط المواسم التجارية والسياحية في الشارقة.

وأكد المدفع أن معرض ليالي رمضان بات موسماً قائماً بذاته نظراً لأجوائه الفريدة وعروضاته السخية التي جعلت منه الوجهة التي يضعها الزوار على رأس قائمة الأماكن المفضلة التي يقصدونها خلال شهر رمضان المبارك والعيد على مستوى الإمارة، حيث يتنافس العارضون على جذب الزوار بالحسومات والجوائز والهدايا المغرية، معرباً عن توقعاته بأن يشهد المعرض نمواً في عدد زواره بنسبة تصل إلى 30%، ومن المتوقع أن يجتذب أكثر من 150 ألف زائر خلال 16 يوماً في ظل النمو القوي الذي يشهده قطاع تجارة التجزئة في الدولة وفي ضوء العروض الخصومات والأنشطة التي يشهدها الحدث. ... المزيد
     
 

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