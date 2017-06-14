8 منتخبات في «السباق الآسيوي» إلى «روسيا 2018»

معتصم عبدالله (دبي)

سيطرت نتائج التعادل على نصف مباريات الجولة الثامنة في الدور الثالث «الحاسم» من تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال روسيا 2018»، على مستوى المجوعتين بالتعادل المخيب للآمال لمنتخبنا الوطني أمام مضيفه تايلاند 1-1 في المجموعة الثانية، والعراق أمام ضيفه منتخب اليابان بالنتيجة ذاتها في المباراة التي استضافتها العاصمة الإيرانية طهران، وسوريا والصين 2-2 في المجموعة الثانية.

شهدت المواجهات الثلاث الأخرى، ضمن الجولة ذاتها ثلاثة انتصارات، أهمها على الإطلاق فوز إيران على ضيفه أوزبكستان 2 - 0 في استاد آزادي في طهران، ضمن المجموعة الأولى، لتحصد إيران البطاقة الآسيوية الأولى، في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، في المقابل حقق منتخب قطر فوزه الأول في تاريخ تصفيات المونديال أمام كوريا الجنوبية 3 - 2، ضمن المجموعة ذاتها، وخسر المنتخب السعودي أمام ضيفه منتخب أستراليا 2 - 3 في افتتاح الجولة.

وتتجه الأنظار إلى الجولتين الأخيرتين في الدور الحاسم والمقررتين 29 و31 أغسطس، و5 سبتمبر لحسم الصراع على المقاعد المتبقية في التأهل، والذي يجمع منتخبات كوريا الجنوبية 13 نقطة، أوزبكستان «12 نقطة»، سوريا «9 نقاط»، وقطر «7 نقاط» في المجموعة الأولى، ومنتخبات اليابان 17 نقطة، السعودية وأستراليا «16 نقطة»، والإمارات «10 نقاط في المجموعة الثانية.

ووزعت المنتخبات المشاركة في الدور الحاسم على مجموعتين تلعب مبارياتها بنظام الذهاب والإياب، بحيث يخوض كل منتخب 10 مباريات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى «مونديال 2018» بصورة مباشرة، فيما يلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين في الدور الرابع، والذي يقام بنظام الذهاب والإياب من مباراتين في أكتوبر 2017، على أن يتأهل الفائز لمواجهة المتأهل من اتحاد الكونكاكاف في مباراتين أيضاً بنظام الذهاب والإياب في نوفمبر 2017، ليظفر الفائز ببطاقة التأهل للمونديال. ومنح هدف علي مبخوت مهاجم «الأبيض» في مرمى تايلاند في الوقت بدل الضائع منتخبنا تعادلاً بشق الأنفس 1-1، كما أبقى «الأبيض» على آماله الضئيلة وشبه المستحيلة في الاستمرار في سباق المنافسة، ويحتاج «الأبيض» إلى معجزة من أجل التأهل، حيث تتوقف حظوظه الضئيلة على الفوز في مباراتيه المقبلتين أمام السعودية والعراق وبعدد وافر من الأهداف، لتعويض فارق أهدافه الضعيف «- 3» حالياً مقابل «+ 7 و+ 6» لمنافسيه السعودية وأستراليا على التوالي، ويلعب فارق الأهداف الدور الأساسي في حسم التنافس بين المنتخبات حال التساوي في عدد النقاط، حسب لوائح التصفيات.