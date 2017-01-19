العين يتعاقد رسمياً مع الشمراني بديلاً للإيفواري بولي

صلاح سليمان (العين)

تعاقد نادي العين أمس رسمياً مع «الدولي» السعودي ناصر الشمراني، «33 عاماً» لاعب الهلال والمنتخب السعودي، لمدة ستة أشهر، على سبيل الإعارة، ليحل بدلاً من اللاعب الإيفواري يانيك بولي الذي تم الاستغناء عن خدماته بعد 24 ساعة فقط من التعاقد، ومن المنتظر أن يتم قيد اللاعب خلال الساعات القليلة القادمة، علماً بأن اللاعب شارك أمس في الحصة التدريبية لفريق العين.

وكان الشمراني قد ضمن الخيارات التي وضعها المدرب زلاتكو لتعزيز قوة فريقه الهجومية خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وتجددت المفاوضات معه وناديه الهلال، بعد أن صرف النادي النظر عن الإيفواري بولي. ووصل اللاعب فجر أمس، وخضع لفحوص طبية قبل مباشرة الإجراءات الخاصة بانضمامه إلى صفوف العين رسمياً.

وقال محمد عبيد حماد، مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، في تصريح للموقع الرسمي: «أحياناً تواجه أندية كرة القدم ظروفاً استثنائية، غير أنها دائماً ما تعزز من قوة الأندية الكبيرة، ولكنها تؤثر سلباً على غيرها». وأكمل: «يسرنا أن نرحب بأحد أفضل هدافي الدوري السعودي، المهاجم المتميز ناصر الشمراني، ونثق في مقدرته على صناعة الفارق، والمساهمة مع إخوانه بالفريق في تحقيق الأهداف المرجوة على الصعيدين المحلي والقاري، خلال الموسم الكروي الحالي».

وأضاف: «إن قرار إيقاف الإجراءات الخاصة بتسجيل المهاجم بولي جاء بسبب المطالب غير المنطقية التي تلقاها النادي مساء أمس الأول، من نادي آنجي الروسي واللاعب، والمتمثلة في امتيازات إضافية، الأمر الذي لم يتم الاتفاق عليه في العقد المبرم بيننا».

ومن ناحيته، أعرب المدرب زلاتكو عن سعادته بالتعاقد مع الشمراني، متمنياً أن ينسجم سريعاً مع أسلوب فريقه. وقال في تعليقه على إمكانية الدفع باللاعب في مباراة الفريق المقررة اليوم أمام الإمارات: «المؤكد أن المساحة الزمنية قصيرة جداً في الوقت الراهن، ولكنني سأقف على مدى جاهزية اللاعب للمشاركة خلال المباراة».

ومن جانبه، أعرب الشمراني عن بالغ فخره بالانضمام إلى أحد أفضل الأندية الآسيوية، مبدياً بالغ تقديره إلى إدارة نادي العين والمدير الفني زلاتكو داليتش، على الثقة التي وضعوها في شخصه، مؤكداً في حديثه للموقع الرسمي بالنادي: «سأعمل على إظهار أفضل ما لديّ، من أجل تحقيق أهداف النادي، وإسعاد «الأمة العيناوية». كما أشكر إدارة نادي الهلال السعودي، لإتاحة الفرصة لي بالانضمام إلى فريق العين، والشكر موصول أيضاً إلى جماهير نادي الهلال على كل الدعم الذي حظيت به منهم». وحول طموحاته مع العين، قال: «عندما يرتبط اسم لاعب كرة القدم بالعين يجب ألا يضع سقفاً لطموحاته، وأي لاعب بالقارة يتمنى ارتداء قميص «الزعيم» الذي كان قريباً من تحقيق إنجاز قاري، وطموحي مع العين هو تحقيق البطولات»

وأكمل: «أتطلع إلى المساهمة في تحقيق النتائج القوية مع زملائي اللاعبين، والذين أعرفهم جميعاً، الأساسيين وغير الأساسيين، وأتمنى التوفيق في إحراز الأهداف الحاسمة، خصوصاً في ظل وجود أفضل لاعب آسيوي، وأفضل صانع ألعاب على مستوى القارة، وكوكبة من نجوم كرة القدم بصفوف الفريق».