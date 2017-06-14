رئيس فرع بنك يسطو على فرعه

قضت محكمة الولاية بمدينة هانوفر بالسجن ثلاث سنوات وخمسة أشهر على رئيس فرع بنك سطا على الفرع.

كما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات وعشرة أشهر على صديق لرئيس الفرع شارك معه في الجريمة ويبلغ من العمر 32 عاما وهو نفس عمر رئيس المصرف أيضا.



وجاء حكم المحكمة، اليوم الأربعاء، دون العقوبة التي طالب بها الادعاء العام.



وسرق الرجلان من البنك 367 ألف و500 يورو إجمالا ولم يعيدا الجزء الأكبر من المبلغ.

ورأى رئيس المحكمة أن إقرار الرجلين، وهما بلا سوابق، بذنبهما يخفف من العقوبة بالإضافة إلى عدم قدرة المحكمة على إثبات عكس ما ذهب إليه صديق رئيس الفرع من أنه استخدم مسدس غاز بلا طلقات وقنبلة يدوية شكلية أثناء عملية السطو التي تمت في يونيو 2016.