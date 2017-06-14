تناول الأسبيرين بانتظام خطر لدى من هم فوق 75

أ ف ب

حذرت دراسة، نشرت اليوم الأربعاء، الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخامسة والسبعين ويتناولون أقراص الأسبيرين بشكل يومي من إمكانية التعرض لنزيف في الجهاز الهضمي قد يكون قاتلا.



ويتناول بعض المسنين أقراص الأسبيرين للوقاية من النوبات القلبية والجلطات الدماغية، لكن هذه الدراسة الحديثة المنشورة في مجلة "ذي لانست" البريطانية تنصح هؤلاء الأشخاص بتناول عقار آخر في موازاة ذلك يقلص من الحموضة في المعدة، بهدف تقليص خطر النزيف.



في الولايات المتحدة وأوروبا، يتناول ما بين 40 إلى 60 % ممن هم فوق سن الخامسة والسبعين أقراص الأسبيرين بشكل مستمر أو أدوية أخرى مماثلة تسيّل الدم وتمنعه الجلطات، وفقا للدراسة.



وينصح الأطباء عادة المرضى الذين سبق أن تعرضوا لأزمة قلبية أو جلطة دماغية أن يتناولوا الأسبيرين بجرعات صغيرة.

لكن معدي الدراسة أشاروا إلى أن توصيات الأطباء تعتمد على دراسات كانت تشمل بشكل أساسي أشخاصا دون الخامسة والسبعين يتناولون الأسبيرين منذ سنوات قليلة فقط. وبالتالي، لم يكن ممكنا لهم تحديد عواقب ذلك على من يتناولونها لوقت طويل ومن تجاوزوا الخامسة والسبعين.

