«أبوظبي العالمي» يسجل حضوره في مونت كارلو

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم أولى جولات بطولة العالم للراليات لموسم 2017، الذي يعد حقبة جديدة كلياً في تاريخ البطولة، حيث يدشن رالي مونتي كارلو العريق بنسخته الـ85 السيارات الجديدة، التي عملت المصانع المشاركة في البطولة على تصميمها حسب قوانين وأنظمة الاتحاد الدولي للسيارات لهذا الموسم.

وبات فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات حاضراً مع سيارته الجديدة سيتروين سي 3 دبليو.آر.سي، التي أبصرت النور من أبوظبي ديسمبر الماضي لخوض غمار الرالي الأسطوري، المقام من 19 إلى 22 يناير الجاري.

ويشارك فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات بسيارتي سيتروين سي3 دبليو.آر.سي بقيادة البريطاني كريس ميك وملاحه بول ناجل، بالإضافة إلى الفرنسي استيفان لوفيفر وملاحه غابان مورو، اللذين سيواجهان تحديات مختلفة، أكسبت رالي مونتي كارلو خصوصيته في أجندة بطولة العالم للراليات، لكون طرقاته تتنوع بين الأسفلتية المغطاة بالجليد، الثلوج أو مياه الأمطار، مما يجعل من عملية اختيار الإطارات سبباً رئيساً في خلط أوراق اللعب.

ويتألف رالي مونتي كارلو من 17 مرحلة خاصة بالسرعة، طولها 382.65 كلم، تستهل بمرحلتين صعبتين جداً في الظلام على طرقات جبال الألب الملتوية. والجديد في مونتي كارلو لهذا العام أن 85 ٪ من المراحل هي مراحل جديدة، مقارنةً بمراحل العالم الماضي، ولن يكون هناك وقفة صيانة في صباح اليوم الأخير من الرالي، أي أن الفرصة الأخيرة لإعداد معايير ضبط السيارة ستكون بعد ظهر يوم السبت، في مقر الرالي «جاب». وتسمح المرحلة الأخيرة «مرحلة النقاط الإضافية» لخمسة سائقين في خطف نقاط إضافية، حيث كانت تلك النقاط في الموسم الماضي محصورة على أسرع ثلاثة سائقين فقط.