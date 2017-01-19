8 لاعبين يرفعون درجة الإثارة بـ «تأهيلية» غرب آسيا

دبي (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس الأول في صالة الاتحاد بدبي منافسات الجولة التأهيلية لبطولة غرب آسيا للسنوكر، والتي يمثل منتخبنا خلالها 8 لاعبين هم محمد شهاب ومحمد الجوكر وخالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي ومحمد الشامسي وأحمد شهاب وفهد الحمومي وعيسى السيد، ومن المقرر أن يصعد لاعبون فقط لتمثيل الدولة في البطولة القارية المقرر إقامتها في الأردن.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى من التصفيات التي سوف تختتم مساء بعد غد، عن فوز محمد شهاب على عيسى السيد بنتيجة 4- 1 وحقق شهاب أعلى كسر إرسال بمجموع 147.

كما فاز محمد الجوكر على خالد الكمالي بالنتيجة ذاتها، فيما فاز محمد الشامسي على فهد الحمومي بنفس النتيجة أيضاً، فيما اختلفت نتائج اللقاء الرابع والأخير الذي انتهى بفوز عبد الرحمن الشامسي على أحمد شهاب 4- 2.

وكرمت إدارة نادي الاتحاد للبلياردو نجم اللعبة محمد مصطفى شهاب بعد تحقيقه أفضل كسر إرسال.