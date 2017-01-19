مربط عجمان يخطف الأضواء بثنائية

محمد حسن (أبوظبي)

خطفت خيول مربط عجمان الأضواء خلال فعاليات اليوم الثاني لبطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية الأصيلة أول أمس، وسجلت ثنائية عبر «ع ج ساري» التي سجلت أعلى معدل نقاط في شوط المهرات عمر سنتين القسم «و» بلغ 93.25 نقطة، و«ع ج أ كاريرا» التي أحرزت المركز الأول في القسم «أ» لفئة المهرات عمر 3 سنوات.

تقام البطولة التي انطلقت مساء الاثنين الماضي بنادي أبوظبي للفروسية، وتستمر غداً، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمشاركة 618 من الخيول العربية الأصيلة مملوكة لعدد 169 مالكاً.

وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وتشتمل على 42 فئة، ووفقاً للنظام الذي تتبعته الجمعية سيتم توزيع الجوائز على أفضل 10 خيول لكل فئة، الأمر الذي يتيح الفرصة لأكبر عدد من الملاك لنيل جوائز خلال البطولة.

وحققت المهرة «جوري البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، المركز الأول في الشوط الثاني لفئة المهرات عمر سنتين القسم «د» وحصدت 92.50 نقطة، ونالت المهرة «فريدة البستان» لمربط البستان الصدارة في القسم «هـ» محققة 92.75 نقطة.