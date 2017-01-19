«أبوظبي للشراع» يتألق في «تأهيلي الخليج»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق فريق أبوظبي للشراع الحديث نتائج مميزة في الجولة التأهيلية الأولى للبطولة الخليجية المقررة في الكويت أبريل المقبل، التي أقيمت بمنافسات جولة دبي التأهيلية، ومن المقرر أن تقام جولة أبوظبي خلال الأيام المقبلة، ليتحدد على أساس نتائجها أسماء اللاعبين الذين سوف يمثلون المنتخب في البطولة الخليجية.

وحل محمد عبد الله الحمادي في صدارة منافسات الأوبتيمست، بعد نهاية الجولة الأولى، وتصدرت ضحى محمد البشر منافسات الأوبتيمست إناث، وحلت سلامة محمد البشر ثانية في الفئة نفسها، وفي فئة الأوبتيمست جونيور جاءت اليازية إبراهيم المنصوري في المركز الثاني، فيما جاء محمد سعيد المنصوري في المركز الثالث.‬‬

أما منافسات الليزر راديال، فشهدت منافسة شرسة، وحلق لاعب أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عيسى سلطان المرزوقي في المركز الثاني، وفي الليزر استاندرد جاء في الوصافة‬ جاء عبد العزيز المرزوقي.

ويستعد لاعبو النادي حالياً للجولة الثانية في أبوظبي من خلال تدريبات يومية تحت قيادة طاقم فني، تم اختياره من جانب النادي بهدف إعداد الفريق لتمثيل الدولة، ومن المقرر أن يقيم النادي معسكراً خارجياً للاعبين قبل انطلاق منافسات البطولة الخليجية في الكويت، في حال تأهل المنتخب الوطني عقب نهاية الجولة الثانية.

وأكد ماجد المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب إدارة النادي بالشراع الحديث في ظل الطفرة التي تعيشها هذه الرياضة في الوقت الراهن.

وشدد على أن الفترة الماضية شهدت تألقاً لافتاً للمنتسبين للنادي في مختلف البطولات التي شاركوا فيها، الأمر الذي يعني أن اللعبة تسير على الطريق الصحيح.

وشدد على أن هناك اهتماماً بالغاً من الجميع بهده الفئة من أجل إعداد جيل مميز يخدم رياضة الإمارات مستقبلاً، وأكد المهيري أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من المنافسات الخاصة بالشراع الحديث سواء المحلية أو الدولية، مؤكداً أن أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت لن يتنازل عن الوجود على الخريطة العالمية لهذه الرياضة الشيقة.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في الجولة المقبلة التي سوف تستضيفها أبوظبي، مشدداً على أن لاعبي النادي عازمون على القتال من أجل الصدارة بهدف تمثيل الوطن في المحفل الخليجي الكبير.