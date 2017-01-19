«دبي للشطرنج» يربط «النخبة» بعقود احتراف

دبي (الاتحاد)

وقَّع نادي دبي للشطرنج والثقافة، عقود احتراف مع لاعبي النخبة بالنادي، وهم أستاذ الاتحاد الدولي سعيد إسحاق، والأستاذة الدولية آمنة نعمان والأستاذ الدولي إبراهيم سلطان، وذلك في إطار جهوده لتطوير أسلوب العمل مع اللاعبين بالنادي من خلال أكاديمية الشطرنج التي ترعى الموهوبين من أبناء النادي

شهد مراسم توقيع العقود إبراهيم البناي رئيس النادي وجمال العبدولي الأمين العام بالنادي ونجيب محمد صالح رئيس الجهاز الفني.

وأشاد البناي بجهود أبناء النادي في تحقيق الإنجازات للدولة والنادي وتفانيهم في المشاركات الرسمية والجدية الكبيرة الملموسة من خلال التدريبات، وتنفيذ الخطط الفنية التي يرسمها الجهاز الفني بالنادي وفقاً للأهداف الاستراتيجية. ودعا إلى مواصلة الجهود والسعي إلى تحقيق ألقاب أعلى وحثهم على رفع التصنيف الدولي.

وأكد البناي أن توقيع العقود الاحترافية مع لاعبي النخبة في النادي يعد خطوة كبيرة في سبيل دعم المواهب الشابة من أصحاب الإنجازات وتعزيز قوة المنتخبات الوطنية، والتي من أجلها تعمل الأندية.

وأوضح نجيب صالح أن توقيع الاتفاقية مع لاعبي النخبة بالنادي من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسة للنادي، مؤكداً أن الجهاز الفني ومن خلال أكاديمية دبي للشطرنج، حدد خطة فنية زمنية من أجل تطوير مستويات اللاعبين ورفع تصنيفاتهم الدولية وتمكينهم من الحصول على الألقاب. وأضاف: برنامج العمل يشمل ساعات تدريبية إضافية ويتيح للاعبين المشاركة في بطولات تصنيفية مغلقة للارتقاء بمستوياتهم ومعسكرات خارج الدولة بالإضافة إلى المشاركات الرسمية المحلية والخارجية.

وأثنى أستاذ الاتحاد الدولي سعيد إسحاق بطل الإمارات للرجال لعامي 2014 و2015 على هذه الخطوة الموفقة من إدارة النادي، مؤكداً عزمه وزملاءه في البرنامج على تحقيق تطلعات النادي والعمل الجاد في سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة منهم.