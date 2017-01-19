«دبي للشطرنج» يربط «النخبة» بعقود احتراف

دبي (الاتحاد)
وقَّع نادي دبي للشطرنج والثقافة، عقود احتراف مع لاعبي النخبة بالنادي، وهم أستاذ الاتحاد الدولي سعيد إسحاق، والأستاذة الدولية آمنة نعمان والأستاذ الدولي إبراهيم سلطان، وذلك في إطار جهوده لتطوير أسلوب العمل مع اللاعبين بالنادي من خلال أكاديمية الشطرنج التي ترعى الموهوبين من أبناء النادي
شهد مراسم توقيع العقود إبراهيم البناي رئيس النادي وجمال العبدولي الأمين العام بالنادي ونجيب محمد صالح رئيس الجهاز الفني.
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وأكد البناي أن توقيع العقود الاحترافية مع لاعبي النخبة في النادي يعد خطوة كبيرة في سبيل دعم المواهب الشابة من أصحاب الإنجازات وتعزيز قوة المنتخبات الوطنية، والتي من أجلها تعمل الأندية.
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وأثنى أستاذ الاتحاد الدولي سعيد إسحاق بطل الإمارات للرجال لعامي 2014 و2015 على هذه الخطوة الموفقة من إدارة النادي، مؤكداً عزمه وزملاءه في البرنامج على تحقيق تطلعات النادي والعمل الجاد في سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة منهم.