«الكوماندوز» يعبر المنتخب في الافتتاح

عماد النمر (الشارقة)

فاز فريق الشعب على المنتخب الإماراتي 27/‏ 23 في المباراة الافتتاحية للنسخة السادسة من بطولة محمد بن خالد الدولية لكرة اليد، التي انطلقت مساء أمس الأول بصالة نادي الشعب تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس نادي الشعب، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي مدير مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس مجلس إدارة نادي الشعب، وخالد المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعلي المدفع نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد عبدالكريم جلفار رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ودكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ويشارك في النسخة السادسة للبطولة 8 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، ضمت الأولى المنتخب الوطني وفريق الشعب والزمالك المصري والعربي القطري، فيما تضم المجموعة الثانية الشارقة والأهلي المصري والمجمع البترولي الجزائري وبالمازاجروس المجري.

وانطلقت المباراة الأولى عقب انتهاء مراسم الافتتاح الذي جاء معبراً ورائعاً بمشاركة من طالبات مدرستي الأندلس والنخيلات اللائي قدمن أوبريت إمارات الخير والسلام والذي لاقى إعجاباً وتفاعلاً وتجاوباً كبيراً من قبل الحضور.

وخرجت المباراة الافتتاحية قوية ومثيرة منذ بدايتها، حيث تفوق المنتخب الوطني في الدقائق الأولى للمباراة، فتقدم بهدفين قبل أن يتعادل الشعب عبر عمر حجاج وعلي عبد القادر، ثم بدأ الشعب في التقدم عن طريق عمر حجاج، واستمر تفوق الشعب حتى تصل النتيجة إلى 7/‏ 5، واستمرت المباراة على نفس المنوال حتى زاد الفارق إلى أربعة أهداف 12/‏8، ثم انتهى الشوط 14 /‏ 10 للمنتخب الوطني.

وفي بداية الشوط الثاني سجل طارق شاهين هدفين متتاليين، ثم أحرز عيسى البناي مقلصاً الفارق إلى هدفين عند 14/‏ 16 للشعب، ونشط المنتخب الوطني وسجل هدفين متتاليين عن طريق مبارك عبد الله وخميس الظاهري الذي أدرك التعادل 16/‏16، وطلب مدرب الشعب رشيد شريح وقتاً مستقطعاً لتعديل أوضاع فريقه، واستمر الأداء المتكافئ بين الفريقين وهدف هنا وهدف هناك ووصل التعادل 20/‏20، ويسجل الشعب ثلاثة أهداف متتالية عن طريق رائد سعيد وعلي عبد القادر وناصر جمال، وتألق الحارس الجزائري للشعب مالك سلاحجي بالتصدي لرمية جزائية للمنتخب نفذها وليد إبراهيم، وتصل النتيجة إلى 25/‏ 22 عند الدقيقة 25، وأهدر وحيد مراد رمية جزائية للمنتخب في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، وينجح عمر حجاج في التسجيل، ويختتم ماجد مال الله أهداف المباراة بهدف شعباوي لتنتهي المباراة بفوز «الكوماندوز» بنتيجة 27 مقابل 23 للمنتخب الوطني.

هذا وتتواصل فعاليات البطولة اليوم، حيث تقام مباراتان تجمع الأولى الشعب والعربي القطري، فيما يلاقي المنتخب الإماراتي فريق الزمالك المصري.

وكان الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي قد افتتحا القرية التراثية، قبل الانطلاق الرسمي للبطولة عبر الجولة التفقدية لدى زيارتهما للقرية التراثية التي تشكل جانباً من الفعاليات المصاحبة للبطولة. وقال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، نبارك للجميع افتتاح النسخة السادسة من البطولة، ونتمنى للبطولة والقائمين على أمرها وجميع المشاركين تحقيق أعلى درجات النجاح، كما توجه بالشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للبطولة والأعضاء ومختلف لجان البطولة، وأشاد بجهود أسرة نادي الشعب في المحافظة على تنظيم البطولة بصورة سنوية.