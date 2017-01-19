أحمد بن محمد يتلقى رسالة شكر من «دولي الريشة الطائرة»

دبي (الاتحاد)

تلقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، رسالة شكر من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بمناسبة فوز الاتحاد بالجائزة عن فئة المؤسسة العالمية في النسخة الثامنة.

ونقل بول أريك هاير رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة تحياته في رسالة شكر رسمية، معرباً عن بالغ تقديرهم للحصول على الجائزة الأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي، والأكبر من حيث قيمتها المالية وتعدد فئاتها.

وثمن رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة حضور أصحاب السمو الشيوخ لحفل توزيع الجوائز، يتقدمهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الجائزة، معتبراً تشريفهم للحفل تأكيداً لاهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة والرياضيين، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس دبي الرياضي في سبيل ضمان وضع مميز للرياضة في مختلف الفئات وعلى مستوى كل العالم، مضيفاً: هذا الاهتمام بدا واضحاً من خلال الدعم الكبير من القيادة الرشيدة وحرص أصحاب السمو على حضور حفل الجائزة وتكريم الفائزين.

وقال: الفوز بهذه الجائزة الكبيرة والمهمة إنجاز نفخر به في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وشرف عظيم لنا أن نكون ضمن المكرمين من المؤسسات والأفراد، تقديراً لمساهماتهم في مختلف المجالات الرياضية، ومن المؤكد أن هذا التكريم سيمنحنا دافعاً إضافياً لبذل مزيد من الجهد لتجويد عملنا ليكون أكثر تميزاً.

وأضاف: وجدنا استقبالاً طيباً في مدينة دبي التي تعتبر وجهة مفضلة للرياضيين، دائماً ما ترحب بهم وتفتح ذراعيها لاستقبالهم، وسعدنا أكثر بالحصول على فرصة طيبة لعرض إجراءات ونظام التصويت الخاص بانتخابات الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وآليات تطبيقه ومراحل تطوره، باعتباره نظاماً فريداً ومختلفاً يتميز بالشفافية ويحفز الاتحادات الوطنية بربط قوة التصويت في الانتخابات بدرجة الإنجاز، وآمل أن تكون ممارستنا المختلفة في نظام التصويت أمراً ملهماً لمنظمات رياضية أخرى لتحذو حذونا، وتسعى لجعل الحوكمة والنزاهة والشفافية في مقدمة اهتماماتها.

من جانبه، أعرب مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، عن بالغ تقديره للاتحاد الدولي للريشة الطائرة الذي يعتبر من المؤسسات الرياضية العالمية المتميزة، مؤكداً أن الاتحاد استحق التكريم والفوز بالجائزة بعد أن ابتكر نظام تصويت يتميز بالشفافية، استخدمه في حساب قوة التصويت للأعضاء، مما يؤكد النزاهة والشفافية، ويعزز تطوير نظم الانتخابات على مستوى العالم.

وقال: انطلقت الجائزة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتسير نحو تطوير القطاع الرياضي، وتعزيز نهج الإبداع والممارسات المتميزة ليس على مستوى الدولة وحدها، وإنما على مستوى الوطن العربي والعالم أجمع.

وأضاف: فوز الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بهذه الجائزة جاء لكونه من الاتحادات الرياضية العالمية التي تميزت في مجال الشفافية والنزاهة، وهو المحور الذي رفعته الجائزة في المجال المؤسسي خلال الدورة الثامنة، الأمر الذي شكل نموذجاً متميزاً في العمل المؤسسي حرصنا على تقديره والتركيز على نشره في الوسط الرياضي، وتقديمه كنموذج عالمي مشرف يجب الاحتذاء به.