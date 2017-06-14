نفي إقالة ترامب المحقق في قضية الاتصالات مع روسيا

واشنطن (وكالات)

نفى مسؤول بارز في وزارة العدل الأميركية أمس، عزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب التفكير في إقالة روبرت مولر المحقق الخاص في قضية الاتصالات مع روسيا والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كما أكد الجهاز السري المكلف خصوصا حماية الرئيس الأميركي، أنه لا يمتلك أي تسجيلات للمحادثات التي دارت في البيت الأبيض بين ترامب والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي. في حين رفع النائبان العامان لواشنطن العاصمة وولاية ميريلاند، دعوى قضائية جديدة ضد ترامب تحمل مزاعم انتهاكه لمادة مكافحة الفساد في الدستور الأميركي، ما اعتبر البيت الأبيض أن وراءها دوافع سياسية حزبية.

وفي جلسة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ قال نائب وزير العدل رود روزينشتاين، الذي عين مولر ليقود التحقيق، إنه لا يوجد سبب لاقالة المحقق، مؤكدا أنه الوحيد الذي له صلاحية ليفعل ذلك. ورداً على سؤال للجنة حول ما إذا كان هناك أي سبب لإقالة مولر، قال روزينشتاين «لا». وأضاف «طالما أنا في هذا المنصب، فلن يتم طرده دون سبب».

وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يقيل مولر بناء على أوامر الرئيس، قال «لن أطيع أي أوامر، إلا إذا اعتقدت أنها محقة ومناسبة». وأضاف «أنا الذي عينته، وأنا لا زلت عند قراري، وسأدافع عن نزاهة التحقيق». وأكد أنه «لا علم له بوجود «خطة سرية» للتخلص من مولر.

وجاء ذلك رداً على تصريحات أدلى بها رئيس مجلس مجموعة «نيوماكس ميديا» كريستوفر رودي أمس الأول، عشية الشهادة التي أدلى بها وزير العدل جيف سيشنز أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بشأن القضية نفسها. كما تأتي بعد أيام على إفادة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي الذي قال أمام اللجنة نفسها، إن ترامب حاول التدخل في هذا التحقيق.