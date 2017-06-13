باريس تنفي علاقتها بالإفراج عن سيف الإسلام القذافي

طرابلس (وكالات)

نفت السفارة الفرنسية في ليبيا، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام فرنسا بدور للإفراج عن سيف الإسلام معمر القذافي. وجددت السفارة الفرنسية في تصريح صحفي نشر أمس، في وسائل الإعلام المحلية، تأكيد موقف بلادها الثابت وهو أن يتحمل سيف الإسلام مسؤوليته أمام العدالة.

ونقلت السفارة ترحيب وتأييد فرنسا لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي طلب فيه من المحكمة إصدار مذكرة لتوقيف سيف الإسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، داعية إلى تسليم سيف الإسلام من جديد إلى العدالة حتى يحاكم على ما قام به من أفعال.

وكانت كتيبة أبوبكر الصديق في الزنتان، قد أعلنت عن إطلاق سراح سيف الإسلام معمر القذافي تطبيقًا لقانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب، وفق بيانها السبت الماضي.