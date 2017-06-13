النواب المصري يحيل «تيران وصنافير» للجلسة العامة

القاهرة (وكالات)

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري أمس، على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الجلسة العامة، في خطوة تمهد لطرحها للتصويت.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النائب مصطفى بكري قوله إن «الموافقة تمت بـ 35 صوتاً مع الإحالة و8 أصوات ضد». وقال النائب، يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن «رئيس البرلمان سيحيل من خلال الجلسة العامة الاتفاقية للجنة الدفاع لمناقشتها ودراسة أبعاد الأمن القومي بها قبل التصويت عليها».

من جانبه، قال علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، إن جيش مصر لا يمكن أن يفرط في حبة رمل واحدة من أرض مصر، وأكد أن اللجنة التشريعية انتهت في تقريرها إلى عدم وجود ما يخالف الدستور في الاتفاقية.