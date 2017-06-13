الجزائر وفرنسا يدعوان لتوحيد الجهود حول ليبيا

الجزائر (أ ف ب)

أكد وزيرا خارجية الجزائر وفرنسا أن البلدين سيعملان على تعزيز علاقاتهما «في جميع القطاعات» وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، كما سيوحدان جهودهما من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، إثر لقاء عقده مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل، في الجزائر العاصمة أمس، إنهما أجريا «محادثات معمقة جدا حول الأوضاع الدولية والاقليمية مع التركيز على محور مكافحة الارهاب». وبخصوص ليبيا أوضح لودريان، أن البلدين يأملان «الوصول إلى حل سياسي باسرع وقت ممكن»، مضيفا «اتفقنا على توحيد جهودنا للوصول إلى حل سياسي شامل»، الامر الذي ركز عليه أيضاً الوزير الجزائري.